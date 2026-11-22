L'OL est à prendre au sérieux, il prévient la Ligue 1

A Sergio le spécialiste ! L’argent ne fait pas tout.. il y aussi surtout l'état d'esprit des joueurs qui se defoncent en équipe en attaque comme en défense. Regarde l’equipe de ton Dieu elle n’a rien gagné l’année dernière. Donc encore une fois tu aurais dû te taire avant d'interpeller quelqu'un d'autre