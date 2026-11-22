Victime d'une grosse blessure à Nice, Désiré Doué est rentré dans la nuit accompagné par les gendarmes, puisque sa maison avait fait l'objet d'une tentative de cambriolage.

Terrible week-end pour Désiré Doué, qui a vu sa saison se terminer à Nice après une grave blessure au genou. Le PSG a confirmé ce dimanche que le ligament croisé était touché, ce qui veut dire une opération dans quelques jours et une absence d’au moins six mois. Mais à son retour de Nice, l’attaquant français a eu la mauvaise surprise de voir des gendarmes devant son domicile, à Orgeval.

La maison de Doué mise sous surveillance

Le Parisien dévoile ce dimanche soir que des malfaiteurs ont essayé de s’introduire dans son domicile, dans la ville des Yvelines. Plusieurs personnes ont pénétré dans son jardin en escaladant les murs, tentant de pénétrer dans la maison avant de se rendre compte que celle-ci était occupée. Aucune infraction n’a été constatée, et les gendarmes appelés en secours sont arrivés pour constater d’éventuels indices même si rien n’a donc été volé.

Le joueur est arrivé chez lui accompagné de gendarmes pour lui expliquer la situation, alors qu’il vit déjà une situation compliquée avec sa blessure. Par prudence, la maison du joueur du PSG a été mise sous surveillance pendant la nuit. Il reste à savoir si cela va toujours être surveillé de près alors que l’international français va se rendre au Qatar pour se faire opérer à Doha la semaine prochaine.