Nicolas Kutran

Humilié, un jeune gardien attire le PSG, l’OM et l’OL

Mercato17 nov. , 19:40
parEric Bethsy
Malgré les mésaventures de la Nouvelle-Calédonie en Coupe du monde U17, le gardien Nicolas Kutran bénéficie d’une belle cote sur le marché des transferts. Le portier néo-calédonien, qui a encaissé un total de 22 buts en phase de groupes, intéresse le Paris Saint-Germain, Marseille et Lyon.
La Nouvelle-Calédonie aurait sans doute préféré marquer les esprits d’une autre manière. Lors de la Coupe du monde U17 qui se déroule actuellement au Qatar, les Néo-Calédoniens ont réussi « l’exploit » d’encaisser 22 buts en trois matchs dans la phase de groupes. On peut même réduire la statistique à deux rencontres et enlever le 0-0 face au Japon. Car après le Portugal (6-1), c’est surtout le Maroc (16-0) qui s’est amusé à martyriser la Nouvelle-Calédonie le 9 novembre dernier.
Pour leur défense, il faut préciser que les vaincus avaient été réduits à 9 dès la demi-heure de jeu, alors que les Marocains menaient seulement 3-0. Le contexte ne suffira pas pour consoler le gardien Nicolas Kutran qui a vécu un enfer pendant la compétition. Le portier de 17 ans a pourtant montré de bonnes choses. Ses 14 arrêts face au Maroc portent à 31 son total d’interventions en trois matchs. C’est dire à quel point le dernier rempart a été sollicité. Malgré le parcours chaotique de sa sélection, Nicolas Kutran a pu se distinguer sous les regards de nombreux observateurs.

Une consolation pour Kutran

D’après le compte X 5ASIDE, le gardien du Stade Bordelais est effectivement suivi par le Paris Saint-Germain, Marseille et Lyon. On peut penser que ces trois grands clubs français pensent à l’intégrer à une section de jeunes pour le moment. L’ancien membre du centre de formation des Girondins de Bordeaux n'est sans doute pas prêt à entrer dans le vestiaire d’une équipe première. Il n’empêche que l’information reste flatteuse pour le natif de Nouméa.
Derniers commentaires

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

Un salaire de 200 000 par mois juste pour 6 mois c'est pas donné

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

Et puis pour Lyon c'est une perte de se faire prêter un jeune que dans 6 mois il retournera au real, on construit rien comme ca. Alors que en France en d2 y en a plein comme lui avec un salaire plus abordable, mais il faut avoir du flair

Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé

@Totoladouceur aka quand on l'orthographe et la syntaxe de ses idées ... sérieux mais quelle horreur a la fois dans le fond et la forme, je n'ai jamais vu ca !

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

Ce n'est pas le salaire qui coince toi...

Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé

Puisse ton petit coeur saigner (au moment du verdict annonçant la victoire du PSG) comme mes yeux saignent a la lecture de ton orthographe ...

Loading