Humilié par Mbappé, le Real prépare une terrible vengeance

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Mis KO par Kylian Mbappé et sa décision de rester au Paris SG, le Real Madrid reprend ses esprits et se prépare à attaquer le mercato.

Difficile de préparer une finale de la Ligue des Champions dans ces conditions, mais heureusement, les joueurs et l’entraineur ne sont pas les supporters et les dirigeants. Résultat, le Real Madrid se concentre cette semaine sur l’aboutissement de cette saison. Même si les socios et les médias espagnols ont beaucoup de mal à digérer la décision de Kylian Mbappé de rester au Paris SG et de snober ainsi le club qui lui tend les bras depuis des années désormais, la Maison Blanche ne peut pas rester sur cet échec au mercato. Car rarement Florentino Pérez s’est pris une telle claque sur le marché des transferts. D’autant plus qu’il avait mis de côté Erling Haaland sans trop insister, persuadé qu’il était de faire signer Mbappé quelques semaines plus tard.

Le nouveau Mbappé pour remplacer l'ancien Mbappé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Le Real Madrid est un tel club que même gagner la Ligue des Champions ne suffira pas à calmer les supporters et les dirigeants. Dans la capitale espagnole, il faut non seulement la victoire, mais aussi le prestige et les stars. C’est pour cela qu’après l’échec Mbappé, les Merengue visent du très lourd pour compenser. La priorité se nomme Christopher Nkunku, récent meilleur joueur de Bundesliga, et formé au PSG. La presse espagnole l’a déjà renommée « le nouveau Mbappé » en raison de son explosion, de son jeune âge, et de son appétit grandissante pour les buts. Mais le Real Madrid arrive très tard dans ce dossier, avec toutefois des moyens énormes étant donnée « l’économie » réalisée avec la non-arrivée de Mbappé.

Dembélé, Kane, Joao Felix...

Mais le Real Madrid ne peut pas se contenter d’une seule piste en attaque, et c’est un véritable déferlement depuis le week-end dernier, pour trouver un joueur capable de faire oublier le numéro 7 du PSG. Selon Paco Garcia Caridad, Florentino Pérez a des idées très surprenantes, notamment afin de piocher au FC Barcelone pour récupérer un Ousmane Dembélé en fin de contrat et suivi par le PSG, mais aussi à l’Atlético de Madrid afin de faire signer Joao Felix. En plus de cela, Robert Lewandowski et son désir de partir du Bayern Munich tentent grandement le Real. Même l’idée de convaincre Harry Kane, qui est toujours hésitant sur son avenir, est dans la tête des dirigeants madrilènes sonnés mais pas KO. Le mercato ne fait que débuter, et le Real a bien l’intention de prendre sa revanche.