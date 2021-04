Haaland : Mino Raiola démonte une rumeur XXL

Dans : Mercato.

La semaine dernière, Mino Raiola a beaucoup fait parler de lui en visitant les clubs espagnols et anglais susceptibles de recruter Erling Haaland au mercato.

L’agent de l’attaquant du Borussia Dortmund ainsi que le père du joueur se sont rendus à Barcelone, à Madrid et en Angleterre afin de rencontrer les dirigeants des clubs intéressés. L’international norvégien souhaite quitter le BVB et visiblement, son agent prend sa mission très à cœur afin de lui trouver le meilleur club possible. En toute logique, cette tournée très médiatisée a fait naître de nombreuses rumeurs au sein de la presse espagnole. A en croire les informations obtenues par la radio catalane RAC 1, l’agent d’Erling Haaland a notamment fait savoir au FC Barcelone qu’il réclamait une commission de 20 ME tandis que l’agent du joueur devait percevoir la même somme et que le salaire annuel exigé pour Erling Haaland avait été fixé à 30 ME.

Des chiffres totalement dingues qui n’ont pas manqué de faire réagir à Barcelone et partout ailleurs en Europe. Il s’agit toutefois de fausses informations à en croire Mino Raiola lui-même. Fait très rare pour être souligné, celui qui représente également les intérêts de Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi ou encore Mario Balotelli et Paul Pogba a brisé le silence. Via son compte Twitter, il a purement et simplement démenti les informations de la presse catalane. « Les fausses informations voyagent vite et loin. Fake news ! » a publié l’agent, pour qui ces chiffres sont totalement faux. Reste maintenant à voir quels sont les exigences de Mino Raiola, d’Erling Haaland et de son père dans l’optique d’un transfert au mercato alors que de son côté, le Borussia Dortmund ne lâchera pas son joueur pour moins de 150 ME. Outre le Real Madrid et Barcelone, Chelsea et Manchester City sont également intéressés par le profil de l’attaquant de 20 ans.