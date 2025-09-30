Haaland a choisi son prochain club, Guardiola abdique

Manchester City a la chance de compter dans son effectif Erling Haaland. Mais il se dit de plus en plus que le Norvégien pourrait aller voir ailleurs dans quelques mois.

Erling Haaland a fait le choix il y a quelques saisons de quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City. Avec les Skyblues, le Norvégien a remporté tous les plus grands trophées collectifs. Pep Guardiola l'apprécie beaucoup et ne veut pas s'en séparer de sitôt. Mais voilà, les désirs des joueurs évoluent et Erling Haaland serait apparemment de plus en plus tenté par une nouvelle expérience loin de Manchester City. Et son entraineur en aurait bien conscience malgré la volonté de le conserver...

Haaland prêt à dire adieu à Manchester City ?

Selon les informations de Don Balon, Pep Guardiola se serait même fait une raison de perdre Erling Haaland. L'Espagnol aurait comme objectif de préparer l'avenir tout en continuant de s'appuyer sur le Norvégien, un peu à l'instar de ce qu'avait fait Luis Enrique avec Kylian Mbappé au moment où ce dernier avait pris la décision de rejoindre le Real Madrid. Pep Guardiola ne veut pas retenir son joueur contre sa volonté et respectera sa décision. Le média espagnol croit savoir que Erling Haaland est désireux de rejoindre le FC Barcelone, qui en a fait son premier choix pour venir prendre la place d'un Robert Lewandowski vieillissant. La possibilité de former un duo de choc avec Lamine Yamal plairait d'ailleurs beaucoup à l'ancien joueur du Borussia Dortmund, conscient qu'ils pourraient faire de grandes choses ensemble.

E. Haaland Norvège • Âge 25 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 6 Buts 7 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 6 Buts 8 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Reste à savoir désormais sous quelle formule Erling Haaland pourrait quitter Manchester City. Car le joueur de 25 ans est encore sous contrat avec les Citizens jusqu'en 2034 s'il vous plait. Une clause existe certainement dans son contrat pour lui permettre de partir plus facilement mais en l'état actuel des choses, il est estimé à 180 millions d'euros. Un montant que ne pourra pas aligner le FC Barcelone...