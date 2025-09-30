julian alvarez ou haaland le barca ne rigole plus haaland 18 393824

Haaland a choisi son prochain club, Guardiola abdique

Mercato30 sept. , 9:40
parHadrien Rivayrand
0
Manchester City a la chance de compter dans son effectif Erling Haaland. Mais il se dit de plus en plus que le Norvégien pourrait aller voir ailleurs dans quelques mois. 
Erling Haaland a fait le choix il y a quelques saisons de quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City. Avec les Skyblues, le Norvégien a remporté tous les plus grands trophées collectifs. Pep Guardiola l'apprécie beaucoup et ne veut pas s'en séparer de sitôt. Mais voilà, les désirs des joueurs évoluent et Erling Haaland serait apparemment de plus en plus tenté par une nouvelle expérience loin de Manchester City. Et son entraineur en aurait bien conscience malgré la volonté de le conserver...

Haaland prêt à dire adieu à Manchester City ? 

Selon les informations de Don Balon, Pep Guardiola se serait même fait une raison de perdre Erling Haaland. L'Espagnol aurait comme objectif de préparer l'avenir tout en continuant de s'appuyer sur le Norvégien, un peu à l'instar de ce qu'avait fait Luis Enrique avec Kylian Mbappé au moment où ce dernier avait pris la décision de rejoindre le Real Madrid. Pep Guardiola ne veut pas retenir son joueur contre sa volonté et respectera sa décision. Le média espagnol croit savoir que Erling Haaland est désireux de rejoindre le FC Barcelone, qui en a fait son premier choix pour venir prendre la place d'un Robert Lewandowski vieillissant. La possibilité de former un duo de choc avec Lamine Yamal plairait d'ailleurs beaucoup à l'ancien joueur du Borussia Dortmund, conscient qu'ils pourraient faire de grandes choses ensemble. 
E. Haaland

E. Haaland

NorwayNorvège Âge 25 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts7
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs6
Buts8
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Reste à savoir désormais sous quelle formule Erling Haaland pourrait quitter Manchester City. Car le joueur de 25 ans est encore sous contrat avec les Citizens jusqu'en 2034 s'il vous plait. Une clause existe certainement dans son contrat pour lui permettre de partir plus facilement mais en l'état actuel des choses, il est estimé à 180 millions d'euros. Un montant que ne pourra pas aligner le FC Barcelone... 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272230_0623
Rennes

Habib Beye menacé, le choix fort de Rennes

ICONSPORT_271946_0496
TV

OM-Ajax : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match

ICONSPORT_271946_0486
OM

Le groupe de l’OM face à l’Ajax

om 5 joueurs ecartes pour la c1 dont une surprise de zerbi 9 398368
OM

OM : De Zerbi n'a plus d'excuse

Fil Info

10:30
Habib Beye menacé, le choix fort de Rennes
10:20
OM-Ajax : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match
10:01
Le groupe de l’OM face à l’Ajax
10:00
OM : De Zerbi n'a plus d'excuse
9:20
OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton
9:00
Modric en pré-retraite à Milan, Rabiot est choqué
8:40
Vinicius menace le Real de signer au PSG
8:20
Zéro match en pro, ça sent la grosse vente pour l’OM
8:00
L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

Derniers commentaires

OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton

Cela faisait trèèèès longtemps qu'on avait pas eu un milieu de ce niveau la à Lyon

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

Ils ont réussi a pété le site, du moins les discussions.

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

Comme ton commentaire, c'est de la merde...

OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton

Pour ekitike je peux dire la même chose aussi

OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton

Après a Liverpool on lui demander de faire oublier gerrard, c étais un lourd fardeau a porter pour morton

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading