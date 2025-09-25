Rooney humilie Haaland, il ne vaut pas Mateta

Oubliez Erling Haaland, le meilleur attaquant de la Premier League est français. C'est en tout cas ce qu'affirme Wayne Rooney, qui indique que Jean-Philippe Mateta est l'attaquant de pointe le plus complet du moment en Angleterre.

Depuis le coup d'envoi de la saison, Erling Haaland domine facilement et largement le classement des buteurs en Premier League . Avec 6 buts inscrits en 5 matchs, le cyborg norvégien de Manchester City est déjà loin devant ses nombreux dauphins : derrière lui, six joueurs se partagent la deuxième place avec 3 buts marqués, dont Viktor Gyökeres et Hugo Ekitike. Malgré cette domination écrasante sur la concurrence, l'attaquant des Skyblues ne fait pas l'unanimité. Du moins, pas chez Wayne Rooney. L'ancienne gloire de Manchester United affirme que l'attaquant le plus complet de Premier League n'est pas Erling Haaland… mais Jean-Philippe Mateta.

J. Mateta France • Âge 28 • Attaquant Europa Conference League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 5 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Haaland ou Mateta, Rooney a tranché

« J'aime bien (Jean-Philippe) Mateta. Il est maladroit. Il n'est pas très esthétique, mais il occupe les défenseurs. Il rend le jeu difficile pour les défenseurs qui tentent de le contrôler. Cela permet aux autres joueurs de se faufiler dans les petits espaces. C'est pour ça que je l'apprécie. Mais à part ça, les numéros 9 sont en train de perdre de l'importance », a expliqué Wayne Rooney à Rio Ferdinand, son ancien coéquipier chez les Red Devils et animateur du podcast Youtube Rio Meets.

L'ancienne star de Manchester United n'est pas particulièrement d'accord pour dire qu'Erling Haaland doit être considéré comme le meilleur attaquant de Premier League. Selon lui, le Norvégien doit beaucoup plus intimider les défenseurs adverses, ce que fait relativement bien Jean-Philippe Mateta sous les couleurs de Crystal Palace. Avec les Eagles, le natif de Sevran compte deux réalisations depuis le début de l'exercice, mais sort de deux saisons à 16 et 14 buts en Premier League. Autant de raisons d'être considéré comme le meilleur par Wayne Rooney.