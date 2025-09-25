mateta a l om le forcing a debute iconsport 260642 0130 393174

Rooney humilie Haaland, il ne vaut pas Mateta

Premier League25 sept. , 17:00
parQuentin Mallet
Oubliez Erling Haaland, le meilleur attaquant de la Premier League est français. C'est en tout cas ce qu'affirme Wayne Rooney, qui indique que Jean-Philippe Mateta est l'attaquant de pointe le plus complet du moment en Angleterre.
Depuis le coup d'envoi de la saison, Erling Haaland domine facilement et largement le classement des buteurs en Premier League. Avec 6 buts inscrits en 5 matchs, le cyborg norvégien de Manchester City est déjà loin devant ses nombreux dauphins : derrière lui, six joueurs se partagent la deuxième place avec 3 buts marqués, dont Viktor Gyökeres et Hugo Ekitike. Malgré cette domination écrasante sur la concurrence, l'attaquant des Skyblues ne fait pas l'unanimité. Du moins, pas chez Wayne Rooney. L'ancienne gloire de Manchester United affirme que l'attaquant le plus complet de Premier League n'est pas Erling Haaland… mais Jean-Philippe Mateta.
J. Mateta

J. Mateta

FranceFrance Âge 28 Attaquant

Europa Conference League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Haaland ou Mateta, Rooney a tranché

« J'aime bien (Jean-Philippe) Mateta. Il est maladroit. Il n'est pas très esthétique, mais il occupe les défenseurs. Il rend le jeu difficile pour les défenseurs qui tentent de le contrôler. Cela permet aux autres joueurs de se faufiler dans les petits espaces. C'est pour ça que je l'apprécie. Mais à part ça, les numéros 9 sont en train de perdre de l'importance », a expliqué Wayne Rooney à Rio Ferdinand, son ancien coéquipier chez les Red Devils et animateur du podcast Youtube Rio Meets.
L'ancienne star de Manchester United n'est pas particulièrement d'accord pour dire qu'Erling Haaland doit être considéré comme le meilleur attaquant de Premier League. Selon lui, le Norvégien doit beaucoup plus intimider les défenseurs adverses, ce que fait relativement bien Jean-Philippe Mateta sous les couleurs de Crystal Palace. Avec les Eagles, le natif de Sevran compte deux réalisations depuis le début de l'exercice, mais sort de deux saisons à 16 et 14 buts en Premier League. Autant de raisons d'être considéré comme le meilleur par Wayne Rooney.
Derniers commentaires

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Rires, vu comme je le fais danser on peut dire qu'il est déjà danseuse étoile.

OL : Drapeau de l'Algérie déchiré, Lyon tape fort

Mais qui dit ca ?? Qui dit que ce nest pas grave ?? Hormis l'extrême droite pour fabuler et etre dans le rôle du gentil calimero je vois pas... Ah si c'était de l'ironie alors... ca me rassure

Rooney humilie Haaland, il ne vaut pas Mateta

Il dit de la merde.... pour le joueur de classe qu'il était, ça fait mal :/

Rothen vire ce joueur du PSG

Peut être tout simplement un prêt dans un club où il aura plus sa chance de batailler pour être titulaire. Au PSG c'est peine perdue avec nos trois artistes.

L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1

Espérons et surtout qu'il ne lui arrive rien. La Ligue 1 a besoin du 2e clubs le plus titré de France

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

