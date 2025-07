Gyokeres dit oui à Arsenal, Akliouche est le prochain

L’un des transferts de l’été prend forme en ce début de mois de juillet. Victor Gyokeres, la machine à buts du Sporting Portugal, a dit oui à Arsenal pour un contrat de cinq ans. Les discussions évoluent aussi positivement entre le club londonien et la formation de Lisbonne, en vue d’un transfert qui est désormais bien engagé selon le journaliste Sacha Tavolieri. Si cela devait se confirmer, ce serait pour une somme légèrement inférieure à 70 ME.

✅🇸🇪 Arsenal Football Club now in advanced talks with Sporting CP in order to find a deal for Viktor Gyökeres.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Gunners feels like they touching the final line on that case.

✍🏼 5 years deal already agreed.

🇸🇰 Sesko’s moving away. #AFC ⤵️⤵️ https://t.co/15bXpc3a1y pic.twitter.com/DXxyTcWsKf