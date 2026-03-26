Le départ de Griezmann pose problème au PSG

Confronté au départ d’Antoine Griezmann aux Etats-Unis cet été, l’Atlético Madrid s’est lancé à la recherche de son remplaçant. Le club madrilène considère Kang-in Lee comme le parfait successeur du Français. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui tente de convaincre son milieu offensif de prolonger son contrat.

Pour le Paris Saint-Germain , certaines prolongations sont plus compliquées que d’autres. Le club de la capitale n’a pas tardé à convaincre son défenseur central Willian Pacho, ni son milieu espagnol Fabian Ruiz dont les nouveaux contrats seront bientôt officialisés. En revanche, c’est loin d’être aussi simple avec Senny Mayulu, Ousmane Dembélé ou encore Kang-in Lee. Le Sud-Coréen a beau bénéficier d’un temps de jeu correct, il est clair que Luis Enrique ne le considère pas comme un membre de son équipe type. Le milieu offensif polyvalent fait seulement partie des rotations de l’entraîneur parisien.

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C’est sans doute la raison pour laquelle Kang-in Lee est annoncé en pleine réflexion. Il y a quelques semaines, le journal L’Equipe indiquait que l’ancien joueur de Majorque, contacté par ses dirigeants en vue d’une prolongation, n’avait pas répondu à leurs sollicitations. L’international sud-coréen semble hésiter, probablement à cause de l’Atlético Madrid qui lui tourne autour depuis un moment. Cet hiver, les Colchoneros sont revenus à la charge et ont été recalés par le Paris Saint-Germain pour deux raisons.

La première est simple, Luis Enrique tient à conserver son joueur. De plus, la direction francilienne ne voulait pas entendre parler du prêt avec option d’achat proposé. Mais il en faudra plus pour repousser l’Atlético Madrid de manière définitive. Le site Estoesatleti confirme que les Rojiblancos, confrontés au départ d’Antoine Griezmann à Orlando City cet été, considèrent Kang-in Lee comme son parfait successeur. Cet intérêt persistant ne devrait pas aider le Paris Saint-Germain à convaincre son milieu sous contrat jusqu’en 2028.