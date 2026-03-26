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Luis Enrique

Le départ de Griezmann pose problème au PSG

PSG26 mars , 6:30
parEric Bethsy
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Confronté au départ d’Antoine Griezmann aux Etats-Unis cet été, l’Atlético Madrid s’est lancé à la recherche de son remplaçant. Le club madrilène considère Kang-in Lee comme le parfait successeur du Français. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui tente de convaincre son milieu offensif de prolonger son contrat.
Pour le Paris Saint-Germain, certaines prolongations sont plus compliquées que d’autres. Le club de la capitale n’a pas tardé à convaincre son défenseur central Willian Pacho, ni son milieu espagnol Fabian Ruiz dont les nouveaux contrats seront bientôt officialisés. En revanche, c’est loin d’être aussi simple avec Senny Mayulu, Ousmane Dembélé ou encore Kang-in Lee. Le Sud-Coréen a beau bénéficier d’un temps de jeu correct, il est clair que Luis Enrique ne le considère pas comme un membre de son équipe type. Le milieu offensif polyvalent fait seulement partie des rotations de l’entraîneur parisien.

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C’est sans doute la raison pour laquelle Kang-in Lee est annoncé en pleine réflexion. Il y a quelques semaines, le journal L’Equipe indiquait que l’ancien joueur de Majorque, contacté par ses dirigeants en vue d’une prolongation, n’avait pas répondu à leurs sollicitations. L’international sud-coréen semble hésiter, probablement à cause de l’Atlético Madrid qui lui tourne autour depuis un moment. Cet hiver, les Colchoneros sont revenus à la charge et ont été recalés par le Paris Saint-Germain pour deux raisons.
La première est simple, Luis Enrique tient à conserver son joueur. De plus, la direction francilienne ne voulait pas entendre parler du prêt avec option d’achat proposé. Mais il en faudra plus pour repousser l’Atlético Madrid de manière définitive. Le site Estoesatleti confirme que les Rojiblancos, confrontés au départ d’Antoine Griezmann à Orlando City cet été, considèrent Kang-in Lee comme son parfait successeur. Cet intérêt persistant ne devrait pas aider le Paris Saint-Germain à convaincre son milieu sous contrat jusqu’en 2028.
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Article qui n'a aucun sens.... C'est mal ,mal écrit, que des inventions. J'aimerais un jour voir un des modo du site,juste histoire de parlé

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j ai beau pas etre un grand fan de marseille .. sur l'action tu peux expulser 2 lillois .. et surtout tu ne dois pas mettre de jaune a greenwood

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Arkema 1500 spectateurs en moyenne par match, la famille et les amis, Je me demande toujours comment on peut faire vivre un sport pro avec ça quelles sont les audiences de C+ ???????????????

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sauf que greenwood ne doit jamais prendre un jaune sur cette situation eet c'est bien ca le probleme

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Deux nouveaux comptes trolls des le petit matin . C'est mignon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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