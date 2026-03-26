Le départ de Griezmann pose problème au PSG

Article qui n'a aucun sens.... C'est mal ,mal écrit, que des inventions. J'aimerais un jour voir un des modo du site,juste histoire de parlé
j ai beau pas etre un grand fan de marseille .. sur l'action tu peux expulser 2 lillois .. et surtout tu ne dois pas mettre de jaune a greenwood
Arkema 1500 spectateurs en moyenne par match, la famille et les amis, Je me demande toujours comment on peut faire vivre un sport pro avec ça quelles sont les audiences de C+ ???????????????
sauf que greenwood ne doit jamais prendre un jaune sur cette situation eet c'est bien ca le probleme
Deux nouveaux comptes trolls des le petit matin . C'est mignon
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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ANTOINE GRIEZMANN IS A LION 🦁👑 We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player 👏