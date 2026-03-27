Antoine Griezmann quitte Madrid
Antoine Griezmann remplacé par un joueur de Ligue 1 ?

Une finale Greenwood- Kang-In Lee pour remplacer Griezmann

Liga27 mars , 17:30
parClaude Dautel
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Les dirigeants de l'Atlético de Madrid sont en quête d'un remplaçant pour Antoine Griezmann et le nom de Kang-In Lee circule dans les médias sportifs espagnols.
C'est une page de la longue histoire des Colchoneros qui va se tourner puisque le club espagnol a confirmé le départ d'Antoine Griezmann pour Orlando en fin de saison. Même si l'Atlético de Madrid a eu du temps pour préparer le départ de l'emblématique joueur français, Diego Simeone ne doit pas se tromper lors du prochain mercato. Le quotidien sportif espagnol Sport révèle ce vendredi que les dirigeants madrilènes ont déjà trois joueurs en tête pour compenser la fin de l'ère Griezmann. Et deux d'entre eux seraient même les favoris, avec un point commun, ils évoluent en Ligue 1. Car Mason Greenwood et Kang-In Lee seraient les deux joueurs convoités par l'Atlético de Madrid pour succéder à l'attaquant français.

Un duel de Ligue 1 à Madrid ?

Marc Gazquez, journaliste pour le quotidien sportif espagnol, ajoute que Ferran Torres est cité, mais que ce sera un dossier plus compliqué à régler pour les dirigeants des Colchoneros. Mais s'agissant de Greenwood et Kan-In Lee, le cœur de Simeone balance. « Depuis plusieurs semaines, des médias disent que l’Atlético considère Kang In Lee, le milieu offensif du Paris Saint-Germain, comme un substitut idéal afin d’apporter de la créativité, mais il a également la capacité de lier les espaces entre les lignes. De plus il a été formé à Valence, explique notre confrère, qui parle également du cas Mason Greenwood. Un autre nom qui a fortement émergé est Mason Greenwood, actuellement à l'Olympique de Marseille et suivi pendant des mois par l'Atlético. Greenwood offre une combinaison de définition, de vitesse et d'expérience dans la ligue espagnole après son passage à Getafe, qualités qui lui permettraient d'être une référence offensive plus directe après le départ de Griezmann. »
Si, du côté du Paris Saint-Germain, le départ de Kang-In Lee est envisageable, même si Luis Campos a refusé l'été dernier, mais c'est plutôt du côté de l'Olympique de Marseille que cela pourrait coincer. Car si Medhi Benatia écoutera probablement les offres pour l'attaquant anglais, la vente de Mason Greenwood devra rapporter un maximum d'argent au club phocéen. Et c'est plutôt du côté de l'Arabie saoudite que les regards se tournent. A moins de proposer un énorme chèque, l'Atlético de Madrid a peut-être des soucis à se faire pour s'offrir Greenwood.
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