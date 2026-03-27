Une finale Greenwood- Kang-In Lee pour remplacer Griezmann

Faut pas comparer, déjà, on est pas un pays de très grands buteurs, on a eu en revanche de très bons 9 ( Fontaine, Lacombe, H Revelli, Pecout, Benzema, Henry , Mbappé). De purs buteurs (Fontaine, Pecout, H Revelli, Mbappé). Je n’ai pas vu jouer Fontaine, perso j’ai aimé Je ferai comme tout le monde , j’en sortirai 2, Benzema et Henry, Mbappé étant toujours en acmctuvute . Benzema, très tueur à Lyon, plus technique, très bonne vision de jeu au REAL.Technique et intelligence de jeu. Henry plus explosif, précision chirurgicale. Je vite Benzema.
C'est plus greenwood c'est greenweed !! 😂😂🐐🐐
tkt Amine. on avait changé les serrures
Il y avait longtemps…
wow tu me connais tellement bien ! ptdrrr. c est l opposé de ce que je voudrais. t es tellement fort
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
Loading
Nos queda un último baile, Grizi ❤️🤍