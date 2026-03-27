Une finale Greenwood- Kang-In Lee pour remplacer Griezmann

Les dirigeants de l'Atlético de Madrid sont en quête d'un remplaçant pour Antoine Griezmann et le nom de Kang-In Lee circule dans les médias sportifs espagnols.

Un duel de Ligue 1 à Madrid ?

Marc Gazquez, journaliste pour le quotidien sportif espagnol, ajoute que Ferran Torres est cité, mais que ce sera un dossier plus compliqué à régler pour les dirigeants des Colchoneros. Mais s'agissant de Greenwood et Kan-In Lee, le cœur de Simeone balance. « Depuis plusieurs semaines, des médias disent que l’Atlético considère Kang In Lee, le milieu offensif du Paris Saint-Germain, comme un substitut idéal afin d’apporter de la créativité, mais il a également la capacité de lier les espaces entre les lignes. De plus il a été formé à Valence, explique notre confrère, qui parle également du cas Mason Greenwood. Un autre nom qui a fortement émergé est Mason Greenwood, actuellement à l'Olympique de Marseille et suivi pendant des mois par l'Atlético. Greenwood offre une combinaison de définition, de vitesse et d'expérience dans la ligue espagnole après son passage à Getafe, qualités qui lui permettraient d'être une référence offensive plus directe après le départ de Griezmann. »