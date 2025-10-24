Garnier quitte l’OL et signe à Lens





Espoir de la formation lyonnaise, Erawan Garnier a décidé de s’engager avec le RC Lens. L’OL ne lui proposait pas de contrat professionnel à l’heure actuelle, et le joueur international thaïlandais chez les U23 signe donc son premier contrat pro avec le club « Sang et Or ». Le joueur de couloir s’engage avec Lens jusqu’en juin 2027. Pierre Sage n’y est pas pour rien dans ce choix, lui qui a eu Garnier sous les yeux pendant son passage à Lyon.