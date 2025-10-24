Garnier
Rc Lens - Erawan Garnier

Garnier quitte l’OL et signe à Lens

Mercato24 oct. , 12:40
parGuillaume Conte
0

Espoir de la formation lyonnaise, Erawan Garnier a décidé de s’engager avec le RC Lens. L’OL ne lui proposait pas de contrat professionnel à l’heure actuelle, et le joueur international thaïlandais chez les U23 signe donc son premier contrat pro avec le club « Sang et Or ». Le joueur de couloir s’engage avec Lens jusqu’en juin 2027. Pierre Sage n’y est pas pour rien dans ce choix, lui qui a eu Garnier sous les yeux pendant son passage à Lyon. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_124279_0137
OGC Nice

Vente OGC Nice : Romain Molina donne le vrai prix

ICONSPORT_264177_0082
OL

Humilié par Beye, il prépare sa revanche avec l'OL

ICONSPORT_258205_0041
OM

Endrick fait sa liste, l’OM est dedans !

Fil Info

13:00
Vente OGC Nice : Romain Molina donne le vrai prix
12:40
Humilié par Beye, il prépare sa revanche avec l'OL
12:20
Endrick fait sa liste, l’OM est dedans !
12:00
Transfert à 50 ME, Marcus Thuram offert au PSG
11:40
Mohamed Salah condamné à Liverpool ?
11:20
EdF : « Aucune crédibilité », Luis Fernandez se fait démonter par son collègue
11:00
Maupay banni de l'OM, ça fait marrer Everton
10:40
Zéro fair-play à l'OL, ça fait rêver Bâle

Derniers commentaires

Indice UEFA : L’OL sauve la France du désastre

Il aurait été bien de dire le PSG et l'OL sauve la France du désastre

Transfert à 50 ME, Marcus Thuram offert au PSG

Jamais de la vie. Marcus Thuram c'est le prototype de l'attaquant que je ne veux pas voir au PSG. Un joueur ultra physique et peu technique. Je préfère 100 fois Ramos

L'OM et le LOSC, il leur demande d'arrêter de pleurer

Un peu d'humilité. Ce n'est pas parce que l'OM a fait une bonne série qu'il faut s'enflammer surtout vu les circonstances. Mercredi a été un rappel et avec 3 pts en 3 matchs, je ne suis pas certain qu'il y ait lieu de fanfaronner....

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

et oublie pas que tu peux prendre rouge a la 3 eme minute

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

je suis pas parisien lol mais vas y continue de pleurer et de nier que votre defaite est du a emerson et de zerbi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading