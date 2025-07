Galatasaray explose les records, Osimhen est transféré

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Prêté l’an dernier à Galatasaray à la surprise générale, Victor Osimhen va rester en Turquie. Naples demandait pourtant un énorme montant pour un transfert et des garanties financières élevées, et le club d’Istanbul s’est exécuté pour le plus gros transfert l’histoire du football turc. Selon Gianluca Di Marzio et de nombreux informateurs, Galatasaray va lâcher 75 ME à Naples pour recruter l’attaquant nigérian. Le Napoli va même récupérer un pourcentage à la revente de l’ordre de 10 %. Un transfert surprenant tant, malgré des gros moyens financiers, jamais les clubs turcs n’étaient montés aussi haut pour un transfert.