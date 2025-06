Florian Wirtz à Liverpool pour 150 ME

Nous sommes le 10 juin, et c’est déjà le transfert du mercato d’été. Liverpool a fini par mettre 150 millions d’euros sur la table, bonus compris, pour recruter Florian Wirtz en provenance du Bayer Leverkusen, annonce Fabrizio Romano. L’expert du mercato dévoile que l’accord est désormais trouvé, et qu’il faut encore que les formalités administratives se terminent. Mais la visite médicale est déjà prévue et l’international allemand sera la recrue d’ampleur du mercato de Liverpool, qui n’a jamais autant dépensé pour un joueur dans son histoire.

🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Florian Wirtz to Liverpool, HERE WE GO!



Liverpool verbally agree deal in principle with Bayer Leverkusen for package reaching €150m add-ons included.



Player side already agreed two weeks ago with move now imminent.



Wirtz set for medical and contract signing. pic.twitter.com/0j6Bh9qAQ3