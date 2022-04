Feu d’artifice à Milan, le budget XXL du mercato dévoilé

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Actuel leader de la Série A, l’AC Milan est en passe d’être racheté par la société Investcorp, ce qui pourrait lui offrir un budget colossal.

Lundi, l’ambassade de Bahreïn a révélé que la société Investcorp, qui gère plus de 42 milliards de dollars d‘actifs à travers le monde, était entrée en négociations exclusives pour racheter l’AC Milan. En attendant l’officialisation du rachat, les premières informations fuitent quant au futur budget du club milanais. Et à en croire la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan va passer dans une nouvelle dimension. Le média aux pages roses affirme que l’AC Milan pourrait avoir une enveloppe de 300 millions d’euros pour le mercato estival en cas de rachat, ce qui a de quoi laisser rêveurs les supporters de l’AC Milan. Les premières pistes du mercato ont également été dévoilées et forcément, un tel budget autorise les rêves les plus fous pour les futurs dirigeants milanais.

Le budget explose, les rumeurs se multiplient

La Gazzetta dello Sport dévoile par exemple que l’AC Milan est très intéressé par la perspective de recruter Christopher Nkunku, qui est sans doute le joueur de la saison à Leipzig. Également ciblé par le PSG ainsi que par Manchester United, l’attaquant du RB Leipzig est estimé à plus de 60 millions d’euros, une somme qui n’effrait pas les nouveaux propriétaires de l’AC Milan. Outre le néo international français, l’AC Milan serait également intéressé par Sven Botman (Lille), Divock Origi (Liverpool), Renato Sanches (Lille), Sébastien Haller (Ajax Amsterdam), Nicolo Zaniolo (Roma) ou encore Domenico Berardi (Sassuolo), preuve de l’ambition XXL de la société Investcorp pour le futur de l’AC Milan. Les noms de Raheem Sterling et de Marco Asensio sont également cités, ce qui démontre que le club italien va passer dans une autre dimension. Reste maintenant à boucler définitivement le rachat du club et à négocier de manière la plus maline possible pour les joueurs ciblés sans pour autant les surpayer. Ce qui est toujours le risque lorsque une telle enveloppe pour un mercato est dévoilée dans la presse…