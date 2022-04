15 jours qui peuvent faire de l'AC Milan le PSG italien !

Dans : Serie A.

Par Nicolas Issner

Dans les prochains jours, le milan AC pourrait se faire racheter par Investcorp, un groupe basé à Bahreïn. Les négociations doivent encore s'étaler sur les deux prochaines semaines avant la réponse finale.

Après Manchester City et Abu Dabi, Newcastle et l'Arabie Saoudite, le PSG et le groupe QSI basé au Qatar, le Milan AC aura-t-il le droit de rentrer dans une nouvelle ère avec une société venant de Bahreïn ? Le fonds américain Elliott, qui est le propriétaire des Rossoneri depuis 2018, négocie avec le gestionnaire d'actif Investcorp. En cas de feu vert et d'accord entre les deux puissances fincnières, le club lombard, leader provisoire en Série A à cinq journée de la fin du championnat, pourrait être racheté pour environ un milliard d'euros. Investcorp est lancé dans la procédure de vérification détaillée des comptes et les bilans des Rossoneri afin de ne pas avoir de mauvaise surprise. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le chèque est déjà prêt, mais les négociations vont encore se poursuivre pour les deux prochaines semaines. Le Milan AC a donc une chance de devenir une propriété bahreïnie sous peu de temps. Si le club, aux sept couronnes européennes, se fait racheter, il deviendra le premier d'Italie à être détenu par des investisseurs du Moyen-Orient.

Alardhi, l'homme qui veut Milan

🔴 Milan x Investcorp :



➡️ La vente pourrait se faire avant même la fin de la saison



➡️ Mercato important mais pas de frénésie des transferts



➡️ la direction devrait rester



[@AntoVitiello] pic.twitter.com/pxJtSaNOVn — AC Milan - FR (@AC_MilanFR) April 17, 2022

Pourquoi le Milan AC est-il visé par Investcorp, principalement présent dans le capital-investissement, l'immobilier, les infrastructures, la gestion du crédit et les capitaux stratégiques ? Avec cette opération, le groupe basé à Bahreïn ferait sa première acquisition dans le monde du football de haut-niveau. Au centre de ce projet, il y a un homme : Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi. Ce dernier est un homme d'affaires omanais et ancien chef militaire, devenu président exécutif d'Investcorp en 2015. Il est au centre des négociations avec Elliott et n'a qu'un objectif en tête, faire de Milan de nouveau un vainqueur de la Ligue des champions. Les Lombards sont le deuxième club le plus titré en C1 derrière le Real Madrid et n'ont plus soulevé la coupe aux grandes oreilles depuis 2007. Pire encore, ils ont rejoué la C1 cette saison après sept ans d'absence et ont rapidement été éliminés. En tout cas, Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi a déjà commencé à se présenter aux habitués de la Curva Sud de San Siro via un tweet. « Félicitations à Milan pour être de retour au sommet du championnat italien. Joyeuses Pâques au club » a publié le businessman d'Oman ce samedi sur Twitter. Milan va-t-il retrouver le toit de l'Europe ? En tout cas il a l'occasion de se retrouver tout en haut du football italien cette saison en s'adjugeant le Scudetto, un titre plus remporté par les Rossoneri depuis 2011.