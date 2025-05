Esp ‍: Xabi Alonso vire déjà un Français du Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Avec l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, les cartes sont largement redistribuées dans l'effectif madrilène. Certains joueurs seront sacrifiés avec le nouvel entraîneur. Ferland Mendy sera l'un des premiers touchés.

Un été 2025 synonyme de révolution au Real Madrid. Après 4 années sous Carlo Ancelotti, les Merengue seront normalement dirigés par Xabi Alonso la saison prochaine. Cela annonce une véritable rupture avec les méthodes de l'expérimenté italien. Plus jeune, le Basque est aussi plus exigeant sur le plan physique. S'il est fidèle à ses principes du Bayer Leverkusen, l'ancien milieu de terrain va privilégier les mouvements incessants avec un grand nombre de courses et un système à trois défenseurs. De quoi bousculer les vieilles habitudes du Real et menacer certains éléments comme par exemple Ferland Mendy.

Ferland Mendy va être mis en vente cet été

Selon les informations des médias espagnols Ok Diario et Defensa Central, le latéral français va quitter Madrid au prochain mercato. L'ancien lyonnais n'est pas désiré par Xabi Alonso et il ne sera pas retenu par son club. Mendy est jugé inadapté au système de jeu prôné par l'entraîneur basque. L'international français n'est pas assez performant sur le plan offensif pour évoluer comme piston dans une défense à trois. En plus, il se blesse trop régulièrement aux yeux de ses dirigeants et de son nouvel entraîneur.

Xabi Alonso does NOT count on Ferland Mendy for next season and will be available on the market.



— @okdiario pic.twitter.com/rKDncU41tQ — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) May 16, 2025

Ferland Mendy sera donc sur le marché cet été. Toutefois, pas sûr qu'il soit disponible pour un prix réduit. En effet, le Real Madrid a prolongé son contrat jusqu'en 2028 il y a quelques mois seulement. Les clubs intéressés par son recrutement devront faire un petit effort financier pour se l'offrir. Le jeu en vaut la chandelle pour un joueur adoubé par Carlo Ancelotti, lequel apprécie sa fiabilité dans le domaine défensif.