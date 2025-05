Clash au Real Madrid, le PSG en profite

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Absent face à Majorque mercredi soir, Rodrygo souhaite quitter le Real Madrid. Son attitude ne passe plus dans la capitale espagnole et Xabi Alonso a d’ores et déjà validé le départ de l’attaquant brésilien.

L’histoire est bien sur le point de se terminer entre le Real Madrid et Rodrygo. Transféré dans la capitale espagnole en provenance de Santos en juin 2019 pour 45 millions d’euros, celui qui a depuis remporté deux fois la Ligue des Champions avec le club merengue va s’en aller. Rodrygo était absent face à Majorque mercredi en championnat et il se dit en Espagne que l’ailier de 24 ans souhaite même quitter la Casa Blanca avant la Coupe du monde des clubs. Une situation dont Xabi Alonso a bien évidemment été informé puisque l’actuel entraîneur du Bayer Leverkusen va débarquer au Real Madrid dans les prochains jours.

🚨 Mikel Arteta is a big fan of Rodrygo and has given the green light for Arsenal to try and sign him. ❤️🇧🇷



However, an agreement is going to be difficult.



(Source: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/9QhVkbq8r4 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 16, 2025

A en croire les informations de Don Balon, le manager espagnol n’a aucunement l’intention de supplier Rodrygo de revenir sur sa décision. Bien au contraire, le média nous apprend que Xabi Alonso a donné son feu vert à Florentino Pérez pour se débarrasser au plus vite de Rodrygo. L’ancien joueur du Real Madrid et de Liverpool souhaite pouvoir compter sur des joueurs focalisés à 100% sur le club merengue et ce n’est clairement plus le cas de Rodrygo, dont le départ va donc être facilité par le board madrilène.

Arsenal, Manchester City et le PSG sur Rodrygo

Deux clubs sont à présent en lice pour cueillir la fleur et récupérer un joueur de classe internationale : Manchester City… et le Paris Saint-Germain. Car même si le recrutement d’un ailier ne semblait pas être une priorité pour Luis Enrique, l’opportunité de récupérer un joueur du calibre de Rodrygo pourrait rabattre les cartes. La presse anglaise rapporte de son côté qu'Arsenal est également à l'affût dans ce dossier, Mikel Arteta étant un énorme fan du joueur. La question est maintenant de savoir combien réclamera le Real Madrid pour son ailier brésilien, sous contrat jusqu’en 2028 et dont la valeur marchande est estimée à 100 millions d’euros.