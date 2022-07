Esp : Un prix fou pour un concurrent surprise à Karim Benzema

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le départ de Luka Jovic soulève un débat sur le besoin de recruter une doublure à Karim Benzema lors du mercato estival au Real Madrid.

La saison dernière, Karim Benzema a guidé le Real Madrid vers deux sacres monumentaux en Liga et en Ligue des Champions. A quelques exceptions près, l’avant-centre tricolore n’a jamais soufflé, enchainant les prestations de très haut niveau tous les trois jours. Il faut dire que Carlo Ancelotti n’avait pas beaucoup de solution pour le faire souffler, Mariano Diaz et Luka Jovic ayant montré leurs limites pour le premier et son manque de professionnalisme pour le second. Avec le départ de Jovic à la Fiorentina, le Real Madrid réfléchit à l’utilité de recruter une doublure à Karim Benzema. La rumeur Luis Suarez a fleuri en Espagne, mais Carlo Ancelotti s’est fermement opposé à la venue d’un joueur d’un tel calibre, l’Italien ne souhaitant pas fragilisé Karim Benzema.

Isak en doublure de Benzema au Real ?

View this post on Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

A en croire les informations du média OK Diario, le Real Madrid n’exclut toutefois pas de recruter un nouvel avant-centre lors de ce mercato estival. Le club merengue pourrait faire le choix d’un attaquant prometteur de Liga, lequel grandirait dans l’ombre de Karim Benzema pendant un ou deux ans avant potentiellement de prendre la place du capitaine français du Real Madrid. C’est ainsi que la piste menant à Alexander Isak est creusée par le récent vainqueur de la Ligue des Champions. Excellent avec la Real Sociedad, le buteur suédois a le profil idéal pour doubler le poste de Karim Benzema. Au contraire de Jovic ou encore de Mariano, son niveau lui permettrait de jouer des matchs de Liga sans pour autant trop affaiblir l’attaque du Real Madrid. Sur le papier, l’idée est superbe mais financièrement, elle pose question. Et pour cause, Isak dispose d’une clause libératoire à 90 millions d’euros et à priori, la Real Sociedad n’est pas disposée à le céder pour un montant inférieur. Dès lors, le Real Madrid doit-il casser ainsi sa tirelire pour un remplaçant ? C’est l’équation à laquelle Carlo Ancelotti et Florentino Pérez devront répondre dans les prochains jours.