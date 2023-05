Esp : Le Real Madrid a refusé Haaland pour 8 millions d’euros

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Ce mardi, le Real Madrid de Karim Benzema affronte Manchester City, dont la menace n°1 se nomme bien sûr Erling Haaland.

La demi-finale aller de la Ligue des Champions de ce mardi soir entre le Real Madrid et Manchester City est très attendue. La finale avant l’heure diront certains observateurs, dans un duel au sommet entre deux des meilleurs attaquants de la planète, Karim Benzema et Erling Haaland. Ce mardi, les deux hommes seront l’un contre l’autre. L’histoire aurait pourtant pu être différente et si les choix du Real Madrid avaient été différents il y a six ans, les deux hommes auraient pu être dans le même camp ce mardi à l’heure d’aborder cette demi-finale de Ligue des Champions.

En effet, le journal Sport raconte qu’en 2017, alors que le Real Madrid se penchait sérieusement sur le marché norvégien et recrutait Martin Odegaard, le nom d’Erling Haaland était soumis aux dirigeants merengues. A cette époque, Florentino Pérez était également très actif sur le marché brésilien. Il venait de recruter Vinicius Junior et avait déjà des vues sur Rodrygo. On connait la réussite de ces deux transferts puisque les deux ailiers brésiliens sont à ce jour deux des armes principales du Real Madrid.

Le Real Madrid a laissé filer Haaland en 2017

Mais privilégiant les pistes Rodrygo et Vinicius, le Real Madrid a totalement snobé celle menant à Erling Haaland, lequel s’est alors engagé pour 8 millions d’euros à Salzbourg alors que de nombreux scouts avaient prévenu l’état-major du club madrilène qu’un phénomène norvégien était à recruter en urgence. La suite est connue de tous : un transfert au Borussia Dortmund, une adaptation express à la Bundesliga et une signature ensuite à Manchester City, où il totalise déjà 51 buts depuis le début de la saison. De quoi faire trembler le Real Madrid et laisser d’immenses regrets à Florentino Pérez, qui rêve aujourd’hui d’un joueur du calibre de Mbappé ou de Haaland pour l’après-Benzema. Problème : ce type de joueur vaut aujourd’hui plus de 100 millions d’euros. Il fallait peut-être miser 8 millions d’euros sur Haaland à l’époque…