Esp : Le Barça tente un coup de poker pour s'offrir Kanté !

Le mercato est encore lointain et les comptes du club sont dans le rouge vif, mais le FC Barcelone multiplie d’ores et déjà les pistes pour renforcer son effectif.

Régulièrement, ce sont les noms de Neymar et de Lautaro Martinez qui sont mis sur la table par la presse catalane. Mais le champion d’Espagne en titre ne souhaite pas seulement renforcer son attaque lors du prochain mercato. En effet, les possibles départs d’Ivan Rakitic et d’Arturo Vidal vont forcer la direction barcelonaise à se pencher sur le recrutement d’un milieu de terrain. Dans ce secteur de jeu, le nom de Tanguy Ndombele a été associé à Barcelone mais il semblerait que Josep Maria Bartomeu apprécie également un autre international tricolore, selon le Mundo Deportivo.

Et nul doute que cette nouvelle piste fera l’unanimité chez les Socios du FC Barcelone puisqu’elle mène à un certain N'Golo Kanté. Afin de rendre possible le transfert du champion du monde 2018 de Chelsea au Barça, la direction catalane souhaite miser sur un échange avec Philippe Coutinho. Une option qui plairait à l’attaquant brésilien de Barcelone, qui ne sera pas conservé par le Bayern Munich et qui souhaite rentrer en Premier League, où il a brillé par le passé sous les couleurs de Liverpool. Reste à voir si du côté de Frank Lampard et des dirigeants de Chelsea, cette solution séduira. A ce sujet, rien n’est moins sur puisque N'Golo Kanté est véritablement adoré chez les Blues, club qu’il a rejoint en juillet 2016 pour 35 ME en provenance de Leicester. Surtout, les dirigeants de Chelsea et de Barcelone vont devoir estimer les valeurs marchandes de N'Golo Kanté et de Philippe Coutinho afin de savoir si l’un des deux clubs devra remettre la main à la poche pour boucler ce dossier.