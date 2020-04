PSG : Neymar ou Lautaro à Barcelone, le peuple a voté

Dans : PSG.

Le prochain mercato sera sans aucun doute celui de tous les dangers pour Josep Maria Bartomeu à Barcelone, alors que les noms de Lautaro et de Neymar reviennent en boucle.

Dans une interview accordée au Mundo Deportivo en ce début de semaine, le patron du FC Barcelone n’a d’ailleurs pas fermé la porte de Barcelone à l’attaquant de l’Inter et au meneur de jeu du PSG. « Est-ce que nous pourrons faire venir des joueurs comme Lautaro ou Neymar ? Le Barça est le plus grand club du monde. Le fait que les revenus soient réduits, comme tout le monde, ne nous empêche pas d'être le club qui a le plus de revenus dans le monde » a indiqué le dirigeant catalan. Toutefois, les comptes du FC Barcelone sont dans le rouge vif et à moins de nombreux départs cet été (Coutinho, Umtiti, Dembélé), il sera difficile pour le champion d’Espagne de recruter à la fois Neymar et Lautaro.

Le quotidien Sport a profité de cette incertitude afin de lancer un grand sondage auprès de ses lecteurs pour savoir qui de Neymar ou de Lautaro Martinez ils préféraient voir signer à Barcelone. Et visiblement, le départ du Brésilien au PSG en 2017 a laissé des traces chez les supporters blaugranas puisque majoritairement, ceux-ci se sont exprimés en faveur d’une signature de Lautaro Martinez à hauteur de 33 % contre 21 % pour l’attaquant du PSG. Enfin, plus de 47% des sondés croient à l’impossible, c’est-à-dire au recrutement des deux joueurs. Il faudra pour cela un sacré concours de circonstances qui paraît encore bien improbable à l’heure actuelle à la vue des difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone.