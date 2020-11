Esp : La bombe du mercato, City offre un CDD de 10 ans à Messi

Dans : Mercato.

Déterminé à quitter Barcelone lors du dernier mercato estival, à un an de la fin de son contrat, Lionel Messi n’a pas obtenu gain de cause.

Le capitaine du FC Barcelone a été retenu par sa direction, et devrait donc quitter son club formateur libre de tout contrat à l’issue de la saison. Plusieurs cadors européens sont venus aux renseignements l’été dernier afin d’accueillir La Pulga. C’est bien évidemment le cas du Paris Saint-Germain ou de la Juventus Turin. Mais le grand favori dans le dossier Lionel Messi est évidemment Manchester City, où a récemment prolongé Pep Guardiola jusqu’en 2023. Le Catalan connaît le Ballon d’Or mieux que personne, et son club a les moyens pour financer une telle opération. En ce sens, la piste est toujours active selon les récentes informations du Times.

Et à en croire le média britannique, c’est un véritable plan de (fin) de carrière que Manchester City souhaite proposer à Lionel Messi. Effectivement, le vice-champion d’Angleterre en titre souhaite offrir un contrat phénoménal de 10 ans à la star du Barça. Un plan décennal bien ficelé puisque le média croit savoir que City Football Group laisserait à Lionel Messi l’opportunité de jouer à Manchester City, au New York City ou dans une des huit autres équipes du City Football Group. Les détails financiers et notamment le salaire proposé à Lionel Messi n’ont pas filtré pour le moment. Mais sur le papier, cette proposition semble très attractive pour la star du ballon rond. Notons pour la petite anecdote que si Lionel Messi acceptait cette offre, alors cela pourrait donner quelques frissons aux supporters de Troyes puisque désormais, l’ESTAC fait partie du portefeuille du CFP. Il y a toutefois peu de chances que Lionel Messi soit tenté par la perspective de poser ses valises du côté du Stade de l’Aube…