Esp : Benzema pilote le mercato en mode F1

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Ballon d’Or en 2022, Karim Benzema semble néanmoins sur le déclin depuis la trêve de la Coupe du monde notamment sur le plan physique.

Ces derniers mois, Carlo Ancelotti a pris beaucoup de précautions avec le physique de Karim Benzema. En effet, il est rare que l’ancien attaquant de l’Equipe de France ait enchainé deux matchs dans la même semaine depuis la trêve de la Coupe du monde. Gêné par des pépins musculaires ces derniers temps, Karim Benzema a été économisé par Carlo Ancelotti afin d’être au top sur les matchs de Ligue des Champions. Bien que décisif contre Liverpool en quart de finale, le buteur merengue impacte moins les rencontres européennes, par rapport à la saison dernière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Au match aller contre Manchester City par exemple, le buteur formé à l’OL a été plutôt discret, laissant la lumière à son compère d’attaque Vinicius Junior. Ce lent déclin de Karim Benzema n’est pas passé inaperçu auprès de Florentino Pérez et de l’état-major du Real Madrid et de grosses questions se posent à l’aube du prochain mercato estival. Il n’était initialement pas prévu de recruter un avant-centre mais la nécessité de faire souffler Karim Benzema lors des semaines de Ligue des Champions chamboule tout.

Haaland ou Mbappé au Real... pas avant 2024

A en croire Don Balon, le recrutement d’un attaquant devient au fil des semaines une nécessité pour le Real Madrid dans l’optique du mercato estival. A ce poste, deux noms font saliver le champion d’Espagne 2022 : ceux de Kylian Mbappé (PSG) et d’Erling Haaland (Manchester City). Mais le média met fin au suspense en indiquant que ces deux joueurs sont intransférables cet été. Pour le Real Madrid, l’idée est donc de recruter un second avant-centre trentenaire sur un contrat assez court afin de permettre à Karim Benzema de souffler… en attendant l’arrivée de Mbappé ou de Haaland en 2024.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par R O B E R T O F I R M I N O (@roberto_firmino)

Dans ce style, un nom plait au Real, celui de Roberto Firmino. Le Brésilien a perdu sa place de titulaire à Liverpool et pourrait plus ou moins jouer un match sur deux avec Karim Benzema au Real Madrid et ainsi permettre une bonne rotation tout en laissant au Français les matchs décisifs de Ligue des Champions. Sur le papier, cela semble une bonne idée d’autant que les Reds qui comptent maintenant sur Nunez et Gakpo en attaque ne retiendront pas l’ancien attaquant d’Hoffenheim. L’opération semble d’autant plus parfaite pour le Real Madrid que le Brésilien de 31 ans sera libre de tout contrat au mois de juin et ne représenterait donc pas une grosse dépense pour le club de la Casa Blanca.