France : Benzema est le n°1, un sondage choc

Devenu le véritable leader offensif du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a pris une nouvelle dimension et en France il a la cote auprès du public.

Auteur de prestations XXL depuis le début de saison, notamment lors des deux rencontres capitales pour le Real face à Mönchengladbach et à l'Atlético Madrid, Karim Benzema continue de prouver qu'il est le leader offensif de son équipe. Si autour de lui, des jeunes joueurs comme Rodrygo, Vinícius Júnior ou Marco Asensio font preuve d'irrégularité, le joueur de 32 ans est lui toujours au top. De là à pousser certains spécialistes à décrire Benzema comme étant le meilleur joueur français actuel. Le magazine France Football est allé plus loin, en se questionnant sur la place de l'ancien lyonnais dans la hiérarchie des meilleurs attaquants français de l'histoire.

À la question « Benzema est-il le meilleur attaquant français de l'histoire ? », 71% (4000 voix) ont voté oui, plaçant le joueur du Real devant Thierry Henry, Raymond Kopa ou Michel Platini. Il est vrai que les chiffres parlent pour Benzema : il a remporté 4 Ligue des Champions et est le 5e meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 69 buts. Malgré une concurrence féroce d'années en années, il s'est imposé comme un pion essentiel du Real Madrid, jusqu'à en devenir le joueur étranger le plus capé de l'histoire samedi dernier, avec 528 matchs. Seul point noir au tableau, la carrière internationale bien en dessous de Michel Platini et ses 9 réalisations à l'Euro 1984 ou encore de Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Pour les raisons que l'on connaît, Karim Benzema a probablement été privé d'un titre de champion du monde 2018 qui aurait pu faire de lui le joueur français au palmarès le plus complet de tous les temps. Toujours déterminer à marquer l'histoire de son sport, le natif de Lyon tentera d'améliorer sa liste de trophées en remportant une nouvelle fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid.