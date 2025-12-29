Man United prépare une folie en Ligue 1

Manchester United souhaite se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Un profil attire particulièrement l’attention en Ligue 1 du côté d’Auxerre : Lassine Sinayoko.

Manchester United va mieux ces dernières semaines et envisage d’utiliser le mercato hivernal pour apporter quelques retouches à son effectif. Ruben Amorim souhaite plus de profondeur et de certitudes en attaque, d’autant que certains joueurs sont annoncés sur le départ, comme Joshua Zirkzee. Manchester United a plusieurs pistes en tête pour se renforcer cet hiver, mais sa priorité semble être Lassine Sinayoko, en belle forme du côté de l’AJ Auxerre.

Sinayoko bientôt en Angleterre ?

Selon les informations de Afrika Foot, Manchester United est d’ailleurs en négociations avancées avec l’entourage de l’attaquant bourguignon. L’international malien, actuellement en Coupe d’Afrique des Nations, sera en fin de contrat avec Auxerre à la fin de la saison. Le club français est donc ouvert à une vente en cas d’offre jugée satisfaisante. De son côté, Lassine Sinayoko n’a pas caché ses envies de départ récemment. Nul doute qu’une arrivée dans un club comme Manchester United pourrait le séduire. Il ne reste plus qu’à ce que toutes les parties trouvent un accord pour finaliser rapidement la signature. Le joueur de 26 ans touche 3 millions d’euros par an, un montant qui ne devrait pas poser de problème à la direction mancunienne.

Lire aussi PL : Man United roi du Boxing Day contre Newcastle

Cette saison sous les couleurs de l'AJ Auxerre, Lassine Sinayoko a disputé 16 rencontres, inscrivant 6 buts et délivrant 2 passes décisives. Le natif de Bamako est un pur produit du centre de formation de l’AJA et n’a connu que le club bourguignon dans sa carrière jusqu’à présent. L’heure est sans doute venue pour lui de franchir un cap et rejoindre un grand club à la recherche d’un serial buteur, afin de retrouver son rang et redevenir l’équipe redoutée qu’elle était par le passé.