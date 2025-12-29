l ol ne recrutera pas lassine sinayoko iconsport 266364 0080 398087

Man United prépare une folie en Ligue 1

Auxerre29 déc. , 11:00
parHadrien Rivayrand
1
Manchester United souhaite se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Un profil attire particulièrement l’attention en Ligue 1 du côté d’Auxerre : Lassine Sinayoko.
Manchester United va mieux ces dernières semaines et envisage d’utiliser le mercato hivernal pour apporter quelques retouches à son effectif. Ruben Amorim souhaite plus de profondeur et de certitudes en attaque, d’autant que certains joueurs sont annoncés sur le départ, comme Joshua Zirkzee. Manchester United a plusieurs pistes en tête pour se renforcer cet hiver, mais sa priorité semble être Lassine Sinayoko, en belle forme du côté de l’AJ Auxerre.

Sinayoko bientôt en Angleterre ?

Selon les informations de Afrika Foot, Manchester United est d’ailleurs en négociations avancées avec l’entourage de l’attaquant bourguignon. L’international malien, actuellement en Coupe d’Afrique des Nations, sera en fin de contrat avec Auxerre à la fin de la saison. Le club français est donc ouvert à une vente en cas d’offre jugée satisfaisante. De son côté, Lassine Sinayoko n’a pas caché ses envies de départ récemment. Nul doute qu’une arrivée dans un club comme Manchester United pourrait le séduire. Il ne reste plus qu’à ce que toutes les parties trouvent un accord pour finaliser rapidement la signature. Le joueur de 26 ans touche 3 millions d’euros par an, un montant qui ne devrait pas poser de problème à la direction mancunienne.

Cette saison sous les couleurs de l'AJ Auxerre, Lassine Sinayoko a disputé 16 rencontres, inscrivant 6 buts et délivrant 2 passes décisives. Le natif de Bamako est un pur produit du centre de formation de l’AJA et n’a connu que le club bourguignon dans sa carrière jusqu’à présent. L’heure est sans doute venue pour lui de franchir un cap et rejoindre un grand club à la recherche d’un serial buteur, afin de retrouver son rang et redevenir l’équipe redoutée qu’elle était par le passé.
1
Derniers commentaires

CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué

De très courtes victoires malgré tout

PSG : Luis Enrique ne prolonge pas, Paris a peur

Profitons tant que nous le pouvons car sans Lucho j'ai peur pour nos ambitions, quand on voit le niveau des coachs actuels ca fait peur

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Une vraie chance pour la France pour le coup ❤️

OL : Endrick va faire pleurer les gardiens, la Ligue 1 est prévenue

Rage !

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

En plus de sa nationalité brésilienne, il a la nationalité portugaise depuis très longtemps. Il n'est pas considéré comme extracommunautaire.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

