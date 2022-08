Edinson Cavani à Nice, l'offre folle est tombée

Dans : Mercato.

Nice est passé au sérieux dans son désir de recruter Edinson Cavani, avec une offre à couper le souffle qui fait réfléchir l'Uruguayen, très courtisé en Espagne.

L’OGC Nice, qui ne se satisfait pas de son début de saison, continue à tirer dans tous les sens dans la dernière semaine du mercato. Mais c’est une légende du Paris Saint-Germain qui est désormais dans le viseur. L’intérêt des Aiglons pour Edinson Cavani s’est concrétisé dans la nuit de jeudi à vendredi, avec une offre copieuse pour l’attaquant uruguayen. En effet, l’émission espagnole El Chiringuito a annoncé que l’actuel meilleur buteur de l’histoire du PSG avait reçu une proposition de contrat copieuse de la part de la formation azuréenne, qui lui propose un salaire de 6,5 millions d’euros net pour une année. Actuellement sans contrat après la fin de son engagement avec Manchester United, et une dernière saison très décevante, Edinson Cavani avait récemment fait savoir qu’il comptait rester en Europe et qu’il envisageait de rejoindre une équipe dont le projet lui plairait.

Annoncé en Espagne, l’Uruguayen a reçu des offres de la part du Real Sociedad et de Valence, et un intérêt avancé de Villarreal, mais le club français serait le plus généreux de tous pour le moment. Les contacts avec Nice remontent depuis plus d’une semaine, puisque le demi-frère et agent de Cavani a rencontré les dirigeants de l’OGC Nice pour savoir si l’intérêt de la formation de Lucien Favre pouvait se concrétiser avant le 31 août. C’est visiblement le cas, et avec cette offre, la négociation est désormais entre les mains de l’ancien buteur du Paris SG.