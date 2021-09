Dortmund : Un énorme coup à 100 millions d'euros pour remplacer Haaland

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Si Erling Haaland venait à quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival, le club allemand lui aurait déjà trouvé un successeur du côté de la Juventus de Turin.

2022 sera forcément un bon cru sur le marché des transferts. Un an après un mercato de folie, lors duquel Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont notamment changé de clubs, la prochaine inter-saison s’annonce toute aussi chaude. Tout simplement parce que les deux joueurs de la décennie à venir, à savoir Kylian Mbappé et Erling Haaland, seront sur le départ au PSG et à Dortmund. Si la destination de l’attaquant français ne fait aucun doute, avec le Real Madrid en pole position pour l'accueillir libre de tout contrat, personne ne sait dans quel club la star norvégienne finira sa course. Évoqué du côté de Manchester United, du PSG ou du Real Madrid, Haaland va en tout cas affoler le marché. Car tous les grands clubs européens vont se battre pour recruter le meilleur buteur du moment, surtout que ce dernier disposera d’une clause libératoire de 75 millions d’euros. Autant dire que le BvB a de grandes chances de perdre son goleador.

Un transfert de 100 ME pour Chiesa ?

Raison de plus pour commencer à plancher sur son successeur. Et d’après les informations de Calciomercato, un nom figure déjà en haut de la liste des dirigeants allemands : Federico Chiesa. Auteur d’un bon début de saison, avec un but en quatre matchs, sous le maillot de la Juventus, le joueur de 23 ans fait partie des nouvelles stars du football mondial. Principal artisan du sacre de l’Italie à l’Euro 2021 l’été dernier, l’ancien de la Fiorentina sera courtisé par Dortmund si jamais Haaland venait à faire ses valises l’été prochain. Mais pour attirer le fils d’Enrico, le club de la Ruhr devra sortir un énorme chèque. Vu que cette année, la Juve a déjà refusé des offres de 100 millions d’euros, venues de Chelsea et de Liverpool, pour Chiesa, toujours prêté à la Juventus jusqu’en 2022 avec une obligation d’achat de 50 ME.