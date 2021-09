L’énorme coup Haaland, le PSG devance le Real !

Dans : PSG.

Machine à buts du championnat allemand, Erling Haaland est encore parti pour tout casser cette saison. L'été prochain, le PSG le veut.

Pour Erling Haaland, il sera dur d’aller chercher un trophée majeur. Que ce soit le titre en Bundesliga, souvent promis au Bayern Munich, ou la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund n’est pas encore considéré comme un grand d’Europe. Résultat, le Norvégien surpuissant va bientôt trouver le club de la Ruhr trop petit pour lui. Surtout que, l’été prochain, une clause lui permet de quitter le Borussia en cas d’offre à 80 millions d’euros, ce que plus d’une dizaine d’équipes sur le continent peuvent se permettre d’aligner. Ce n’est pas pour rien que son père, l’ancien joueur professionnel Alf-Inge Haaland, et son agent, le truculent Mino Raiola, ont fait le tour de plusieurs points de chute éventuels ces derniers mois.

Manchester City en pole position

Résultat des courses, Sky Sports a noté que six clubs étaient en capacité de faire venir Erling Haaland l’été prochain. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, le Real Madrid n’est pas le grand favori pour faire signer le Norvégien, tout simplement car la priorité de Florentino Pérez est de faire venir Kylian Mbappé, et qu’il sera difficile d’enchainer deux recrues aussi prestigieuses. Résultat, il y a un club qui tient la corde, et il s’agit de Manchester City. Pep Guardiola a désespérément besoin d’un avant-centre, et il a perdu le bras de fer avec Daniel Levy et Tottenham pour faire venir Harry Kane. Jouer avec un faux numéro 9 a ses limites, et recruter Haaland serait la solution à tous les problèmes des Citizens. Une équipe que connait bien le père d’Erling, puisqu’il a joué dans sa carrière pour Manchester City.

Mais derrière le club anglais, qui possède les moyens financiers de cette opération, y compris avoir lâché près de 120 millions d’euros pour faire venir Jack Grealish, le PSG est en bonne place confirme Planet Sport. Aux cotés de Chelsea, qui rêve aussi de Haaland mais a déjà pris Romelu Lukaku cet été, le Paris SG est un très sérieux prétendants avec des atouts sportifs et financiers. Surtout si Kylian Mbappé venait à partir l’été prochain, ce qui laisserait un énorme vide devant. Haaland serait intéressé à l’idée de rejoindre un club dont le vestiaire est si prestigieux, même si la crainte que la guerre des égos ne sape un peu l’ambiance est aussi présente. Ce qui laisse une chance aux autres candidats, dont Manchester United, et le Real Madrid bien évidemment, qui a encore son mot à dire et ne laissera certainement pas passer ce dossier sans tenter sa chance cet été.