PSG ‍: Donnarumma à United, Pep Guardiola arrête tout

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain va entamer sa Coupe du monde des clubs ce dimanche. Cette compétition pourrait être la dernière de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien est pisté en Angleterre.

Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas étendu son bail au Paris Saint-Germain. Pour rappel, son contrat se termine à l’été 2026. Et le club de la capitale est clair : soit le portier italien prolonge son aventure du côté de l'hexagone, soit il est vendu cet été. Paris ne veut surtout pas que le vainqueur de l’Euro 2021 parte libre. Ce dimanche, plusieurs médias évoquent l’intérêt de Manchester United dans le dossier. Manchester City va également se greffer à l’idée selon Football Insider. Le journaliste Pete O’Rourke dévoile que l’équipe de Pep Guardiola pourrait perdre Ederson cet été et que la situation de Gianluigi Donnarumma est suivie. « Il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher un gardien de but à Manchester City. Il est également question d'un transfert vers la Saudi Pro League pour Ederson, qui aura 32 ans avant le début de la saison. Il est possible que Stefan Ortega, lui aussi, veuille partir à la recherche de temps de jeu dans une équipe où il serait numéro un », explique-t-il.

Priorité prolongation pour Donnarumma

🚨🇮🇹 Gigi Donnarumma (26) could leave PSG. His price has been set at €40m, reports @repubblica. 🧤 pic.twitter.com/YaRNrkdkXp — EuroFoot (@eurofootcom) June 10, 2025

Cependant, la priorité du PSG est de prolonger son portier. Gianluigi Donnarumma a convaincu sur cette deuxième partie de saison. L’italien fait partie des grands artisans du succès parisien en Ligue des champions. « S'il devenait disponible, Man City serait l'un des nombreux clubs intéressés par Donnarumma. Le PSG fait tout ce qu'il peut pour le convaincre de prolonger son avenir au club. Le joueur est heureux au PSG et sa priorité est de prolonger son contrat, mais si quelque chose devait se produire dans ces négociations, un certain nombre de clubs s'intéressent à lui », conclut le journaliste Pete O’Rourke. Le feuilleton Gianluigi Donnarumma ne fait que commencer et le PSG veut le conclure rapidement.