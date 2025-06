L'agent d'une star du PSG négocie avec Manchester

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Gianluigi Donnarumma va tenter de gagner le Mondial des Clubs avec le Paris Saint-Germain. Mais pendant ce temps, son agent négocie avec Manchester United pour un possible transfert cet été.

A un an de la fin de son contrat avec le PSG, le gardien de but italien sait qu'il va devoir prendre une décision concernant la suite de sa carrière. Auréolé du titre de champion d'Europe avec le club de la capitale, Gigio Donnarumma n'a pas accepté la dernière offre transmise par Luis Campos, laquelle prévoit une petite baisse de salaire pour celui a signé des prestations XXL en Ligue des champions. Alors, plutôt que de rester passif, l'agent de Donnarumma a d'ores et déjà noué des contacts avec Manchester United révèle le média spécialisé Manchesterunited365. Car du côté des Red Devils, on est désormais convaincu qu'André Onana n'a pas le niveau de performances attendu par le club. Et d'ailleurs, ce dernier a reconnu que sa situation était compliquée du côté d'Old Trafford.

Onana sur le départ, Donnarumma pour le remplacer ?

S'exprimant en marge d'une opération caritative au Burkina Faso, André Onana ne masque pas ses doutes. « Si je vais partir de Manchester ? Je ne sais pas, on verra bien... », a lâché le gardien de but international camerounais. C'est donc dans ce contexte qu'Enzo Raiola, qui gère la carrière de Gianluigi Donnarumma a entamé des discussions avec les dirigeants de Manchester United où la signature du portier parisien serait évidemment une énorme coup. Les prestations de l'Italien contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal ont choqué pas mal de monde outre-Manche, et pas seulement à Manchester United.

Pour s'offrir le gardien de but international italien, les responsables de Manchester United seraient prêts à lui offrir plus de 340.000 euros par semaine, là où le PSG veut imposer une baisse salariale à Gianluigi Donnarumma. « Ruben Amorim tient à reconstruire United à partir d’une base solide, et un gardien de but dominant est la pierre angulaire de cette vision. Contrairement à Onana, dont les performances inconsistantes ont perturbé la défense, Donnarumma apporte une présence calme, dominante et des réflexes de classe mondiale. Il est également un leader éprouvé, ayant déjà été capitaine de son équipe nationale », fait remarquer notre confrère anglais.

A voir désormais si le Paris Saint-Germain va revenir à la charge dans ce dossier, le club de la capitale ayant ouvertement le désir de faire venir à plus ou moins longue échéance Lucas Chevalier, dont Luis Enrique est fan. Gigio Donnarumma a encore quelques semaines pour se décider.