Esp : Deux jobs pour Luis Campos, révélations sur son avenir

Dans : Mercato.

Sans club depuis son départ de Lille, Luis Campos ne devrait pas tarder à rebondir. Et sa destination pourrait étonner…

Longtemps associé à l’Olympique de Marseille, le maestro portugais du recrutement ne devrait finalement pas rebondir en Provence. Et pour cause, son profil est assez incompatible avec celui de Pablo Longoria, patron indiscutable du mercato à l’OM. Dans un dossier consacré à Luis Campos dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe fait le point sur l’avenir de l’ancien dénicheur de talents de l’AS Monaco et du LOSC. On y apprend notamment que Luis Campos est toujours proche de Gérard Lopez et qu’il pourrait suivre l’homme d’affaires luxembourgeois dans son futur club. L’ancien boss de Lille, qui possède déjà Mouscron et Boavista, est en contacts avancés pour racheter Southampton, le Genoa ou Valence.

Au Real Madrid... et avec Gérard Lopez ?

C’est dans l’un de ces trois clubs que l’on pourrait donc retrouver Luis Campos dans les semaines à venir… à moins que le Portugais ne prenne un chemin totalement différent. Toujours selon le quotidien national, Luis Campos a également entre les mains une offre du Real Madrid, qui lui propose un rôle hybride et encore assez flou de consultant. Enfin, une troisième option existe pour Luis Campos, qui pourrait cumuler deux fonctions à la fois en travaillant avec Gérard Lopez tout en collaborant par ailleurs avec le Real Madrid. Cette option plaît au Portugais, hyperactif et dont les missions seraient bien différentes en travaillant à la fois pour l’un des plus grands clubs de la planète, et à la fois dans un plus petit club tel que le Genoa ou Southampton. Les supporters de l’Olympique de Marseille qui espéraient voir Luis Campos à la tête du recrutement ou du centre de formation, comme cela avait également été évoqué, peuvent donc tourner la page. Sauf retournement incroyable de situation, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco ne rejoindra pas l’OM de Frank McCourt.