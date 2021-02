OM : Luis Campos à Marseille, l’incroyable révélation !

Dans : OM.

Ancien homme fort du projet sportif de Lille sous la houlette de Gérard Lopez, Luis Campos a quitté le club nordiste en même temps que l’homme d’affaires luxembourgeois.

Désormais libre comme l’air, le Portugais est un homme très courtisé à travers l’Europe du football. Et pour cause, son incroyable réseau lui a permis de dénicher de nombreux talents revendus à prix d’or par le LOSC comme Victor Osimhen ou encore Gabriel. Ces derniers jours, les rumeurs l’envoient avec plus ou moins d’insistance à l’Olympique de Marseille, où il aurait été aperçu il y a trois semaines et où il serait impliqué dans un éventuel projet de rachat du club selon les informations d’un journaliste de Canal +. Projet de rachat ou pas, il semblerait que Luis Campos a effectivement des chances d'atterrir à Marseille selon les informations de l’insider @Treize013, spécialiste du centre de formation de l’Olympique de Marseille.

« À prendre avec beaucoup de pincettes ! Selon quelques échos que j'ai pu avoir, Luis Campos et sa société pourraient débarquer à l'OM afin de prendre en main le centre de formation. Pablo Longoria a envie de nouveauté dans la cellule de recrutement. Ce que recherche un Campos coïncide parfaitement avec les problèmes financiers de l’OM. Il pourra y appliquer sa méthode sereinement » a-t-il publié avant de brièvement évoquer le sujet bouillant de la vente du club par Frank McCourt. « Concernant vos questions sur la #VenteOM : Je n’ai pas forcément d’informations à ce sujet mais je sais que les administratifs ne sont pas au courant d'une cession du club. Mon avis : je pense que les discussions existent. Il y a trop de signaux et de messages subliminaux pour qu'il ne se passe rien selon moi. Je reste quand même assez sceptique concernant un accord de cession imminente ». Chacun se fera son avis à propos des informations livrées par l’insider marseillais…