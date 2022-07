De Jong « esclave » du Barça, Manchester United en larmes

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

C'est l'un des feuilletons de l'été sur le marché des transferts : Frenkie De Jong quittera-t-il le Barça ? C'était en tout cas la volonté de Manchester United, qui apprécie le Néerlandais.

Malgré de grosses difficultés économiques ces dernières années, le Barça réalise pour le moment un mercato tonitruant. Des joueurs phares comme Franck Kessié, Raphinha ou encore Robert Lewandowski ont déjà débarqué, alors qu'on annonce l'arrivée imminente de Jules Koundé en provenance du FC Séville. De quoi logiquement revoir à la hausse les futures ambitions catalanes la saison prochaine. Difficile cependant d'imaginer que le Barça ne fasse pas de grosses ventes d'ici la fin du marché des transferts. Parmi les joueurs annoncés sur le départ, on peut citer Frenkie De Jong. Le milieu de terrain néerlandais aurait fait l'objet d'une offre de 80 millions d'euros de Manchester United. Mais le Barça ainsi que De Jong ont refusé. Désormais, d'après AS, les Catalans auraient demandé à Frenkie De Jong de réduire son salaire de moitié s’il souhaite rester. Un pur scandale du côté des Red Devils. Gary Neville, ancien joueur et légende du club anglais, a poussé un énorme coup de gueule sur son compte Twitter.

Gary Neville ne supporte pas les méthodes du Barça !

Gary Neville on Frenkie de Jong 😯 pic.twitter.com/CQo8vEm7eq — ESPN FC (@ESPNFC) July 25, 2022

Particulièrement choqué par l'attitude du Barça sur le marché des transferts, Neville a en effet indiqué : « Frenkie De Jong devrait envisager une action en justice contre le Barça ! Un club qui dépense des fortunes pour de nouveaux joueurs tout en ne payant pas entièrement ceux qu'il a sous contrat est immoral et constitue une infraction. La FIFA devrait mettre fin à cette intimidation et les arrêter ». Des mots forts qui font bien entendu réagir sur les réseaux sociaux. A noter que Manchester United aurait changé son fusil d'épaule. Selon les informations de Calcio Mercato, les Red Devils vont désormais jeter leur dévolu sur Sergej Milinković-Savić. Une offre de 70 millions d'euros est espérée par les dirigeants de la Lazio. En attendant, le Barça devrait donc bien garder De Jong et frustrer encore un peu plus certaines écuries anglaises. Chelsea fait aussi partie des plaignants, eux qui se sont vu chiper en quelques semaines Robert Lewandowski, Raphinha et donc Jules Koundé...