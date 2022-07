De Jong au PSG, l'incroyable forcing

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le bazar est total dans le transfert très attendu de Frenkie de Jong à Manchester United. Le PSG s’y retrouve désormais mêlé !

Au sein de deux clubs qui ont connu des saisons décevantes, l’attente est colossale en ce qui concerne le transfert de Frenkie De Jong. Le milieu de terrain néerlandais est littéralement poussé dehors par le FC Barcelone, qui compte l’envoyer à Manchester United pour récupérer une grosse somme d’argent et libérer de la masse salariale afin de faire signer Robert Lewandowsi et Raphinha. The Athletic le révèle, la direction du club catalan a demandé à son joueur d’accepter son transfert chez les Red Devils, où il pourrait retrouver son ancien entraineur à l’Ajax Erik ten Hag. Car pour le moment, le Barça est coincé, et ne peut même pas enregistrer auprès de la Liga les signatures de Franck Kessie ou Andreas Christensen. Le départ de De Jong rempilerait les poches barcelonaises avec 75 millions d’euros, et des bonus pouvant monter jusqu’à 10 millions d’euros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Frenkie de Jong (@frenkiedejong)

Difficile d’y voir clair toutefois, car De Jong a envie de rester dans un club qui lui plait et l’a toujours fait rêver. Il estime avoir encore des choses à apporter à seulement 25 ans. Sa présence ou non dans l’équipe qui partira en tournée aux Etats-Unis pourrait en dire long sur son avenir, même si le dossier a connu un nouveau coup de chaud en cette fin de semaine. En effet, s’il devait quitter le FC Barcelone, le milieu de terrain ne se verrait pas forcément à Manchester United, où il ne disputerait pas la Ligue des Champions. ESPN annonce ainsi que ses agents ne se laisseront pas dicter le tempo par les dirigeants espagnols, et ont ainsi sollicité deux autres clubs qui plaisent beaucoup plus au Néerlandais.

Le PSG et Chelsea, c'est mieux que MU !

Pour De Jong, rejoindre Chelsea et le PSG est beaucoup plus tentant que MU. Les représentants du Barcelonais encouragent ainsi le club anglais et la formation parisienne à se rapprocher des blaugrana pour effectuer une offre qui serait capable de faire l’unanimité. A noter que Manchester United a été informé des réticences de De Jong, et c’est aussi pour cela que le Board de MU a décidé de mettre le turbo dans les discussions avec Christian Eriksen.

📰 "MA PRIORITÉ A TOUJOURS ÉTÉ LE BARÇA"



✍️ Dembélé prolonge jusqu'en 2024 avec le Barça : "Hâte que la saison commence afin de pouvoir aider l'équipe"



👉 Le Barça met la pression à De Jong pour qu'il rejoigne Manchester United



➕ Collado prolongé pour une saison



🗞️ @sport pic.twitter.com/etKQxQBT1k — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) July 15, 2022

Tout semble donc complètement à refaire dans ce dossier, et les appels du pied vers Chelsea et le PSG ne sont pas des coups de bluff. Car la priorité de De Jong est bien de rester au Barça. Mais l’attitude des dirigeants catalans commence à sérieusement lui déplaire, surtout que le Néerlandais a accepté de rogner sur une partie de son salaire pour aider financièrement le FC Barcelone, qui lui doit encore 20 millions d’euros d’impayés tout de même. Un agacement qui pourrait donc provoquer son départ, même si cela pourrait alors virer au clash et profiter au PSG qui peut offrir une place de titulaire et une bataille pour la victoire finalement en Ligue des Champions à Frenkie de Jong. Le fameux milieu de terrain qui manquait pour aider Paris à aller au bout en C1 ?