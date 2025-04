De Bruyne humilié par Manchester City, sa haine est immense

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Après des années de bons et loyaux services, Kevin De Bruyne quittera prochainement Manchester City. L'international belge ne voulait pourtant pas partir du club mancunien.

Kevin De Bruyne devra prochainement se trouver une nouvelle équipe. En fin de contrat avec Manchester City, le Belge n'a pas trouvé d'accord avec son club pour poursuivre l'aventure. Pour autant, l'ancien de Chelsea aurait aimé continuer encore quelque temps sous les ordres de Pep Guardiola. Mais la loi du business est parfois rude pour les footballeurs d'un certain âge... Kevin De Bruyne partira donc bientôt de Manchester et il regrette plus que jamais l'attitude de sa direction malgré tout ce qu'il a accompli pour le club.

Kevin De Bruyne l'a mauvaise

Lors de quelques mots échangés avec le Daily Mail, Kevin De Bruyne a en effet indiqué concernant Manchester City : « Il y a eu un petit peu de choc. Je n'ai eu aucune offre de leur part pendant toute l'année et le club a pris une décision. Évidemment, j'étais un peu surpris mais je dois l'accepter. Je pense toujours que je peux performer à ce niveau, mais je comprends que les clubs doivent prendre des décisions. Peut-être que si l'équipe n'avait pas eu de difficultés [...] alors peut-être qu'ils auraient pris une autre décision. La discussion a été brève ». Reste désormais à savoir où rebondira le crack belge. Si son salaire est élevé, pas mal d'équipes pourraient faire une très belle affaire en s'attachant ses services. S'il est courtisé en Europe, tout porte à croire que la MLS et la Saudi Pro League tenteront le coup. A 33 ans, KDB en a encore sous la semelle et aura certainement un énorme sentiment de revanche. De son côté, Manchester City se prépare à vivre une reconstruction avec de nombreux départs de joueurs majeurs.