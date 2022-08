Cristiano Ronaldo un vieillard aigri, une légende l'allume

Dans : Mercato.

Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo est plus que jamais sur le départ de Manchester United. Le quintuple Ballon d'Or peine néanmoins à se trouver un club.

On a beau être une légende du football comme Cristiano Ronaldo, trouver un club à un certain âge reste compliqué. A 37 ans et avec un salaire de plus de 17 millions d'euros par an, CR7 n'est plus une priorité pour la grande majorité des clubs européens. Pourtant, le Portugais compte bien trouver un nouveau point de chute, désireux de disputer la prochaine Ligue des champions. Les pistes manquent pour le moment à Cristiano Ronaldo malgré des intérêts de Naples ou encore de l'Atlético Madrid. Le nom de CR7 est aussi évoqué au Brésil, où les Corinthians gardent un oeil attentif sur sa situation. Alors que la presse anglaise indiquait que Ronaldo voulait se trouver un nouveau club avant ce dimanche, difficile d'imaginer un transfert se faire sur ce si court laps de temps. Pour Jamie Carragher, le Portugais doit accepter son sort.

Ronaldo, ça devient grave

Jamie Carragher on Cristiano Ronaldo not being able to find a Champions League club this summer 👀 pic.twitter.com/uku4isBxXW — ESPN UK (@ESPNUK) August 5, 2022

Lors d'un entretien au Telegraph, l'ancien de Liverpool n'a pas fait dans la langue de bois : « C'est un footballeur qui refuse de voir la réalité qui est que, peu importe à quel point tu es bon et l'a été, le pouvoir diminue avec l'âge. Dans sa tête, il est toujours le meilleur et capable de gagner la Ligue des champions ». Des mots forts concernant Cristiano Ronaldo, qui a récemment agacé Erik Ten Hag après avoir quitté Old Trafford en plein match, alors que ses partenaires jouaient contre le Rayo en match de préparation. Les heures à venir seront décisives dans le dossier Ronaldo. Un Ronaldo qui, en plus de la Ligue des champions, souhaitera arriver à la Coupe du monde 2022 dans la meilleure forme possible. Pour le moment, le flou le plus total règne sur son avenir et l'identité de son prochain club. S'il devait rester à Manchester United, on imagine quelques tensions dans le vestiaire. Pas évident, même lorsqu'on s'appelle Cristiano Ronaldo.