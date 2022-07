Cristiano Ronaldo, un clash et une décision évidente

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, les rumeurs se multiplient au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo, qui aimerait quitter Manchester United au mercato.

Désireux de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Cristiano Ronaldo a fait part à ses dirigeants de ses envies d’ailleurs. Les joueurs de Manchester United ont effectué leur retour à l’entraînement il y a plus de deux semaines mais pour l’heure, ils n’ont pas croisé la route du Portugais, officiellement absent pour « raisons familiales ». En réalité, CR7 négocie son départ et a successivement espéré rebondir au Bayern Munich, à Chelsea ou encore au Paris Saint-Germain. Aucun de ces clubs n’a toutefois ouvert ses portes à Cristiano Ronaldo, dont les rumeurs persistantes l’envoient maintenant à l’Atlético de Madrid. Mais selon L’Equipe, la probabilité la plus forte à ce stade est finalement de voir Cristiano Ronaldo… revenir à Manchester United et y disputer la saison à venir.

Premier désaccord entre CR7 et son agent

En effet, le quotidien national explique qu’un retour de Cristiano Ronaldo à l’entraînement de Manchester United est l’hypothèse la plus probable. L’Equipe ajoute que sans son agent Jorge Mendes, l’attaquant portugais aurait déjà fait son retour à l’entraînement des Red Devils. Mais visiblement, c’est la première fois en 20 ans de carrière en commun que Cristiano Ronaldo et son agent historique ne sont pas totalement d’accord. Il faut dire que, comme indiqué par le quotidien national, « la rétrogradation de l’un constituerait un affront majeur pour l’autre ». Autrement dit, Jorge Mendes refuse de voir son poulain dans un club absent de la Ligue des Champions. Une donnée que CR7 a des difficultés à accepter aussi. Mais le Portugais semble avoir conscience qu’un transfert cet été est de moins en moins probable et que par conséquent, il doit revenir s’entraîner avec le groupe d’Erik Ten Hag à Manchester United. Un coup dur pour les supporters de l’OM et leur désormais célèbre hashtag #RonaldoM.