Cristiano Ronaldo refuse de gâcher sa carrière à Manchester United

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur de 24 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, Cristiano Ronaldo a porté Manchester United à bout de bras.

Malgré les performances individuelles de Cristiano Ronaldo, Manchester United a réalisé une saison décevante avec une sixième place à la clé. La saison prochaine ne verra donc pas les Red Devils concourir en Ligue des Champions, une nouvelle difficile à avaler pour Cristiano Ronaldo. Et pour cause, le Portugais n’est pas vraiment un habitué des campagnes d’Europa League et vit très mal l’absence de Ligue des Champions à Manchester United pour la saison à venir. Cet élément pourrait d’ailleurs être décisif dans l’avenir de CR7 et pousser l’ancien buteur du Real Madrid et de la Juventus Turin sur le départ. C’est tout du moins ce que dévoile Manu Sainz, journaliste pour AS en Espagne. A ses yeux, un transfert de Cristiano Ronaldo lors du mercato estival n’est pas impossible.

Cristiano Ronaldo favorable à un départ de Manchester United ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Le journaliste va plus loin en expliquant que le contexte actuel à Manchester United inquiète Cristiano Ronaldo et que le Portugais ne veut pas « gâcher l’une de ses dernières saisons en ayant l’impossibilité de remporter un trophée ». Autrement dit, Cristiano Ronaldo estime que rester à Manchester United serait pour lui un réel gâchis et qu’il est préférable de partir, sans doute pour disputer la Ligue des Champions et pour avoir plus de chances de garnir encore un peu plus sa vitrine à trophées. Reste maintenant à voir si des clubs seront intéressés par la perspective de récupérer Cristiano Ronaldo et son salaire démentiel. Ce n’est pas certain, quand on sait que le Bayern Munich a déjà cassé sa tirelire avec Sadio Mané, que Manchester City s’est offert Haaland, que le PSG a prolongé Mbappé ou encore que la Juventus Turin ne mettra pas CR7 dans les pattes de sa pépite Vlahovic. L’avenir de Cristiano Ronaldo est donc plus flou que jamais.