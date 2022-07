Cristiano Ronaldo prend deux claques, le mercato est cruel

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

De retour à Manchester United en début de semaine, Cristiano Ronaldo espère toujours quitter les Red Devils au mercato.

Désireux de poursuivre sa carrière dans un club qualifié en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United. Très vite, les services du Portugais ont été proposés au PSG et à Chelsea. Mais les deux clubs, bien que flattés par l’intérêt porté par le clan Ronaldo, ont poliment refusé d’accueillir l’ancien attaquant de la Juventus Turin. Très vite, les rumeurs du Bayern Munich et de l’Atlético de Madrid ont fuité. Il semble en revanche compliqué de voir CR7 rebondir dans l’un de ces deux clubs. En ce qui concerne le Bayern Munich, il est quasiment acté que Cristiano Ronaldo n’y mettra pas les pieds après les recrutements de Mathys Tel pour près de 30 millions d’euros et de Sadio Mané en provenance de Liverpool. Oliver Kahn a d’ailleurs démenti en personne un intérêt du club bavarois pour Ronaldo.

Le Bayern et l'Atlético calment CR7

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« Nous avons discuté de Cristiano Ronaldo en interne. Je le considère comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que malgré tout, il ne correspondrait pas à la philosophie actuelle du Bayern Munich » a lancé le dirigeant bavarois. Un coup dur pour Cristiano Ronaldo, qui s’est également vu refermer devant ses yeux les portes de l’Atlético de Madrid, dont le président Enrique Cerezo a jugé improbable la future signature de Cristiano Ronaldo. « Je ne sais pas qui a inventé cette histoire de Cristiano Ronaldo à l’Atlético Madrid. Ce n’est certainement pas vrai. C’est pratiquement impossible pour lui de venir à l’Atlético de Madrid » a lancé le président du club espagnol sur l’antenne de la Cadena COPE. Reste maintenant à voir si Cristiano Ronaldo trouvera un point de chute, ou si finalement le Portugais sera contraint de rester à Manchester United. Malgré l’absence de Ligue des Champions, un critère rédhibitoire aux yeux de l'ancienne star u Real Madrid, qui pourrait toutefois ne pas avoir le choix.