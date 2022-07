Cristiano Ronaldo à l'Atlético, Georgina Rodriguez lâche un indice

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

De retour à Manchester, Cristiano Ronaldo n’est toutefois pas certain de rester chez les Red Devils et espère toujours un départ au mercato.

Les rumeurs se multiplient autour de Cristiano Ronaldo, dont l’avenir est plus flou que jamais. Froissé par la non-qualification de Manchester United pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le Portugais a demandé à partir. Mais il n’est pas si simple d’acheter CR7 et l’Atlético de Madrid est bien placée pour en parler. En effet, les Colchoneros ont manifesté leur intérêt pour accueillir Cristiano Ronaldo. Mais bien que l’ancien joueur de la Juventus Turin soit prêt à faire des efforts, son salaire reste colossal et l’Atlético de Madrid doit vendre au moins deux joueurs s’il veut espérer le recruter. A ce stade, la tendance est donc à un statu quo pour Ronaldo, qui pourrait faire une deuxième -et dernière- saison à Manchester United.

La compagne de CR7 follow l'épouse de Diego Simeone

Néanmoins, les supporters de l’Atlético de Madrid rêvent toujours d’un fracassant transfert de Cristiano Ronaldo. Il faut dire que sur les réseaux sociaux, un improbable indice entretient le fantasme d’une signature de CR7 chez les Colchoneros. Compagne du buteur mancunien, Georgina Rodriguez a « follow » l’épouse de Diego Simeone, qui n’est autre que l’entraîneur de l’Atlético de Madrid. Pour les supporters madrilènes, il n’en fallait pas plus pour s’enflammer sur les réseaux sociaux et pour penser que la venue de Cristiano Ronaldo est en bonne voie. En réalité, la donne est beaucoup plus complexe. Comme indiqué par ailleurs, l’Atlético doit réussir à se séparer d’un voire deux gros salaires afin de pouvoir recruter Cristiano Ronaldo, lequel serait bien sûr le joueur le mieux payé du club. Un départ d’Antoine Griezmann faciliterait les choses mais l’international tricolore n’a aucunement l’intention de se sacrifier pour faire de la place à Cristiano Ronaldo. L’opération est donc en stand-by et si elle venait à se débloquer, cela ne devrait pas intervenir avant la dernière quinzaine du mois d’août. En attendant, les supporters madrilènes continueront de suivre avec attention les « follow » et les « likes » de Georgina Rodriguez.