Cristiano Ronaldo, l'énorme coup du Bayern Munich

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Bayern Munich s'apprête à craquer en laissant partir Robert Lewandowski au Barça. Mais les Allemands ont tout prévu et travaillent sur la signature de Cristiano Ronaldo, qui veut quitter Manchester United.

La révolution est en marche dans le mercato des attaquants en Europe, et cela ne concerne pas le PSG. Pour le moment. Robert Lewandoski a demandé depuis plus d’un mois à quitter le Bayern Munich, ce que le club bavarois lui refuse farouchement. Le Polonais est d’ailleurs attendu à la reprise du champion d’Allemagne le mois prochain, et au Bayern on ne s’amuse pas vraiment de voir les rumeurs fleurir sur un joueur considéré comme intouchable. Surtout que, si Lewandowski est considéré comme la priorité du FC Barcelone pour son recrutement, le club catalan semble très loin du compte dans ses offres financières. D’autant plus qu’il doit dégraisser s’il veut pouvoir enregistrer le contrat du Polonais, comme l’a rappelé le patron de la Liga Javier Tebas dernièrement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Autant dire que les planètes ne sont pas vraiment alignées pour un départ de Robert Lewandowski actuellement, ce qui explique aussi la fermeté du Bayern, qui affiche sa volonté de s’opposer au départ d’un joueur à qui il reste un an de contrat. Mais selon AS, un incroyable scénario se dessine, et pourrait changer totalement la donne. En effet, le Bayern est entré en contact avec Cristiano Ronaldo en vue d’une arrivée de la superstar de MU. Le Portugais est littéralement dégoûté de ne pas disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, et malgré ses performances individuelles plus que correctes, Manchester United ne semble plus vraiment armé pour jouer des titres prestigieux. Sa carrière n’étant pas extensible à souhait, le sextuple Ballon d’Or a récemment laissé fuiter des envies de changer d’air.

Le Bayern fait saliver Cristiano Ronaldo

Le fait que Manchester United n’ait pas réussi à faire d’énormes coups sur le marché des transferts, alors que Erling Haaland a signé à Manchester City, et Darwin Nunez à Liverpool, agace un CR7 qui se dit qu’une belle place va se libérer au Bayern. De plus, le club allemand possède un potentiel offensif de haut calibre avec outre Sané, Gnabry, Coman, Müller, le nouveau venu Sadio Mané. Résultat, si le FC Barcelone venait à approcher comme prévu les 40 millions d’euros, alors le Bayern Munich consentirait à laisser partir un joueur qui ne veut plus rester. Ce trou laissé libre par Lewandowski pourrait bien faire le bonheur d’un Cristiano Ronaldo qui découvrirait un nouveau championnat et aurait l’occasion de compléter son incroyable palmarès avec un club qui ne termine jamais les saisons les mains vides.