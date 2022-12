Cristiano Ronaldo humilié jusqu’en Allemagne

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Sans club après la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait rebondir en Arabie Saoudite.

Cette destination exotique n’était pas le premier choix de Cristiano Ronaldo, mais les clubs européens ne se battent pas pour faire venir CR7 en ce début de mercato hivernal. En effet, les gros clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions n’ont pas sollicité Cristiano Ronaldo, lequel s’est ainsi rendu en Arabie Saoudite pour discuter avec le club d’Al-Nassr, dont les dirigeants sont confiants pour boucler la venue du sextuple Ballon d’Or. L’attaquant de la sélection portugaise rêvait encore d’Europe et d’un championnat compétitif, il va finalement devoir sacrifier le côté sportif et privilégier uniquement l’aspect financier, faute de proposition. Au-delà des cadors européens, il semblerait par ailleurs que CR7 ait été recalé par certains clubs plus modestes à l’instar de l’Eintracht Francfort.

Francfort a refusé Cristiano Ronaldo

Membre du conseil d’administration du club allemand, Axel Hellmann a révélé auprès de DAZN que Francfort avait refusé la venue de Cristiano Ronaldo ces dernières semaines. « Il nous a été proposé » a confirmé le dirigeant de l’Eintracht avant de poursuivre. « J’ai le sentiment qu’il a été proposé à tous les clubs de la Ligue des Champions » a-t-il confié, confirmant que Francfort avait refusé la venue de Cristiano Ronaldo. Il faut dire que le Portugais, bien que ce dernier soit prêt à consentir certains efforts financiers, a toujours un salaire royal et difficile à assumer pour la majorité des clubs européens. De plus, son niveau de jeu interroge alors qu’il était devenu un remplaçant comme les autres à Manchester United sous la houlette d’Erik Ten Hag. Après avoir débuté le Mondial dans la peau d’un titulaire avec le Portugal, CR7 avait également été placé sur le banc par Fernando Santos à partir des huitièmes de finale. Des indices qui n’ont pas encouragé les clubs européens à bondir sur l’ancien buteur du Real Madrid.