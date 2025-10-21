Cristiano Ronaldo fait venir une star du Barça à Al-Nassr

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Robert Lewandowski pourrait recevoir une offre juteuse cet été. Cristiano Ronaldo aimerait faire venir l’international polonais à Al-Nassr.

Eblouissant en 2024-2025, Robert Lewandowski a plus de mal à redémarrer en ce début de saison. Victime de plusieurs pépins physiques, l’international polonais n’apparaît plus comme un titulaire indiscutable dans l’esprit de son entraîneur Hansi Flick. Avec des joueurs tels que Ferran Torres ou Marcus Rashford, le coach du Barça opte de manière régulière pour une ligne offensive sans véritable numéro neuf. Le message envoyé à Robert Lewandowski est assez clair, alors que le contrat de l’ancien joueur du Bayern Munich arrive à expiration en juin prochain.

Le départ de Lewandowski semble inévitable, une situation surveillée de près par certains gros clubs. C’est notamment le cas d’Al-Nassr, très intéressé par la possibilité de récupérer le joueur de 37 ans à l’issue de la saison selon les informations du site Fichajes. Le média espagnol affirme que c’est Cristiano Ronaldo qui pousse en interne pour convaincre Robert Lewandowski de rejoindre le club saoudien. L’attaquant portugais souhaite partager le front de l’attaque d’Al-Nassr avec un numéro neuf de très haut niveau et estime que le choix Lewandowski est le meilleur qu'Al-Nassr puisse faire.

Le média ajoute que la présence au sein du club saoudien d’Inigo Martinez, ancien coéquipier de Robert Lewandowski au FC Barcelone la saison dernière, pourrait jouer et ainsi faciliter la potentielle intégration du numéro neuf polonais en Arabie Saoudite. Quoi qu’il en soit, c’est loin du Barça que semble s’écrire l’avenir de celui qui a porté les couleurs du Borussia Dortmund ou encore du Bayern Munich. Reste maintenant à voir si l’attaquant aux 105 buts en Ligue des Champions acceptera le défi saoudien ou s’il cherchera une hypothétique porte de sortie en Europe.