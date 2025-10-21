ICONSPORT_273454_0017

Cristiano Ronaldo fait venir une star du Barça à Al-Nassr

Mercato21 oct. , 11:00
parCorentin Facy
0
En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Robert Lewandowski pourrait recevoir une offre juteuse cet été. Cristiano Ronaldo aimerait faire venir l’international polonais à Al-Nassr.
Eblouissant en 2024-2025, Robert Lewandowski a plus de mal à redémarrer en ce début de saison. Victime de plusieurs pépins physiques, l’international polonais n’apparaît plus comme un titulaire indiscutable dans l’esprit de son entraîneur Hansi Flick. Avec des joueurs tels que Ferran Torres ou Marcus Rashford, le coach du Barça opte de manière régulière pour une ligne offensive sans véritable numéro neuf. Le message envoyé à Robert Lewandowski est assez clair, alors que le contrat de l’ancien joueur du Bayern Munich arrive à expiration en juin prochain.
Le départ de Lewandowski semble inévitable, une situation surveillée de près par certains gros clubs. C’est notamment le cas d’Al-Nassr, très intéressé par la possibilité de récupérer le joueur de 37 ans à l’issue de la saison selon les informations du site Fichajes. Le média espagnol affirme que c’est Cristiano Ronaldo qui pousse en interne pour convaincre Robert Lewandowski de rejoindre le club saoudien. L’attaquant portugais souhaite partager le front de l’attaque d’Al-Nassr avec un numéro neuf de très haut niveau et estime que le choix Lewandowski est le meilleur qu'Al-Nassr puisse faire.
Le média ajoute que la présence au sein du club saoudien d’Inigo Martinez, ancien coéquipier de Robert Lewandowski au FC Barcelone la saison dernière, pourrait jouer et ainsi faciliter la potentielle intégration du numéro neuf polonais en Arabie Saoudite. Quoi qu’il en soit, c’est loin du Barça que semble s’écrire l’avenir de celui qui a porté les couleurs du Borussia Dortmund ou encore du Bayern Munich. Reste maintenant à voir si l’attaquant aux 105 buts en Ligue des Champions acceptera le défi saoudien ou s’il cherchera une hypothétique porte de sortie en Europe.

Champions League

21 octobre 2025 à 18:45
FC Barcelona
18:45
Olympiacos F.C.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273988_0180
OL

Kluivert à l'OL, ça va mal se finir

ICONSPORT_272416_0206
OM

OM : Greenwood humilié en direct par un ancien du PSG

ICONSPORT_274264_0254
Rennes

Rennes : Un premier nom lâché pour succéder à Beye

Fil Info

10:30
Kluivert à l'OL, ça va mal se finir
10:00
OM : Greenwood humilié en direct par un ancien du PSG
9:40
Rennes : Un premier nom lâché pour succéder à Beye
9:20
City : Guardiola adore cet énorme défaut chez Cherki
9:00
Dembélé n'est pas le Melon d'Or, le PSG préfère ça
8:40
Pas d'égal en Europe, l'OM a sa nouvelle star
8:20
Un flop de l’OL revient, sa vengeance va être terrible
8:00
Trois clubs français veulent Endrick, mais pas le PSG

Derniers commentaires

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

au monde carrement mdr

OM : Greenwood humilié en direct par un ancien du PSG

C'est toi le consanguin !!! Je dis pas que thomasson soit meilleur mais greenwood et loin d'être le meilleur joueur le mec il joue par intermittence des fois il marche donc contre des equipe contre le havre ok et encore a 11 contre 11 on lavais pas vu !!!!

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

repond plutot sur les 50% au lieu de repondre a coté

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

ce que marseille fait encore maintenant mdr l'hypocrisie des sardines

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

arrete d'inventer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading