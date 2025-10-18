Yamal au PSG, le Barça s'attend à une trahison

Malgré la prolongation de Lamine Yamal en mai dernier, le FC Barcelone se méfie du Paris Saint-Germain. Le club catalan n’écarte pas une possible trahison de sa star et commence à préparer sa succession au cas où.

Dans l’actualité de Lamine Yamal, l’aspect sportif est clairement relégué au second plan. L’ailier du FC Barcelone fait l’objet d’étranges polémiques et de rumeurs plus ou moins crédibles. Cette semaine par exemple, on parlait d’un retard à l’entraînement qui aurait dû le priver d’une titularisation contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, jusqu’à l’intervention de la direction. Une information rapidement démentie par son entraîneur Hansi Flick en conférence de presse.

A priori, l’Allemand s’arrêtera là et ne prendra pas le temps de corriger tous les bruits de couloir au sujet de Lamine Yamal. Et surtout pas ceux de la presse madrilène. Dans la capitale espagnole, le média Defensa Central vient de frapper fort. On apprend que le FC Barcelone considère sa star comme un danger pour son vestiaire et sa stabilité. A tel point que les dirigeants l’estimeraient capable d’imiter Neymar en réclamant son départ au Paris Saint-Germain. C’est pourquoi le club catalan, malgré la prolongation de son contrat jusqu’en 2031 en mai dernier, avec une clause libératoire à un milliard d'euros, aurait commencé à préparer sa succession.

La source croit savoir que plusieurs pistes sont étudiées. Mais la priorité mènerait tout droit au Real Madrid, et plus précisément vers Rodrygo. Il est vrai que le Barça s’intéressait déjà au Brésilien avant son arrivée à la Maison Blanche. Quelques années plus tard, son passage chez le rival semble peu probable. Même si l’attaquant polyvalent manque de temps de jeu, d’où les rumeurs de départ cet été, son attachement au Real Madrid n’est un secret pour personne. Ce n’est pas un hasard si le Merengue continue de se battre pour sa place chez les Merengue qui n’accepteront sûrement pas de renforcer l’ennemi.