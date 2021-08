Cristiano Ronaldo fait une annonce fracassante à la Juve

Cristiano Ronaldo a annoncé à la Juventus qu'il partait pour Manchester City, et les Italiens n'attendent plus que la bonne offre. Histoire d'un transfert que le Portugais voulait plus que tout.

Cristiano Ronaldo a déjà fait ses valises. Le Portugais a envoyé son agent Jorge Mendes pour discuter avec les dirigeants de la Juventus ce jeudi. Son désir de changer d’air a été émis par ce biais, avant que son représentant ne rencontre les dirigeants de Manchester City. L’accord a été trouvé de manière extrêmement rapide avec les Citizens, si bien que dans la soirée de jeudi, la Juventus a reçu un nouvel appel. Selon Fabrizio Romano, bien informé sur le mercato et incollable sur le marché italien, CR7 a tout simplement expliqué qu’il était impensable de continuer à Turin, et qu’il voulait partir dans les prochains jours. La Vieille Dame a dit oui au quintuple Ballon d’Or, à condition de recevoir une offre digne de ce nom. Car l’idée de laisser partir Cristiano Ronaldo gratuitement n’est pas envisageable dans le Piémont, contrairement au souhait du Portugais.

Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. ❌⚪️⚫️ #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U