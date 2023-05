Cristiano Ronaldo et Benzema, l'incroyable duo enfin de retour ?

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo sur le départ après six premiers mois décevants à Al-Nassr, c'est une possibilité. Et contrairement à l'hiver dernier, le Real Madrid s'intéresse à lui pour venir seconder Karim Benzema.

L’aventure en Arabie saoudite ne se passe pas si bien que ça pour Cristiano Ronaldo, qui jouit certes d’un contrat en or, mais ne s’intègre pas forcément bien dans un championnat qui le frustre énormément. En plus de cela, malgré un effectif parmi les plus costauds du Royaume et de grandes ambitions, Al-Nassr se prépare à une saison vide, après avoir été éliminé de toutes les Coupes, et avoir connu une baisse de régime quasiment fatale en Saudi Pro League. Encore sous contrat pour une année, le Portugais se pose des questions, lui qui sait qu’il a aussi la possibilité dans son contrat de revenir en Europe quand bon lui semble lors du prochain mercato. L’idée de se faire prêter à Newcastle, qui appartient aussi à l’Arabie Saoudite, a toujours été évoquée, sans aller beaucoup plus loin que cela pour le moment.

Une doublure pour Benzema, Ancelotti confirme

Mais la presse espagnole évoque une autre possibilité, qui va en surprendre plus d’un. Florentino Pérez, qui a mis du temps à digérer le départ de CR7 alors que le Real Madrid était au sommet du monde, a besoin d’un avant-centre la saison prochaine. Carlo Ancelotti a confirmé encore récemment que Karim Benzema avait besoin de souffler et que la recherche d’un numéro 9 était capitale. « Pour le projet futur, nous devons signer un numéro neuf, car Karim Benzema a un certain âge. Mais jusqu'à présent, quand il est dans cette condition, on ne pense pas à ça. C'est vrai qu'il a eu des hauts et des bas mais c'est vrai aussi que Rodrygo, Vinicius et Asensio ont très bien progressé. Le problème de ces deux dernières années n'a pas été l’attaque », a confié l’entraineur italien, qui sait que le Français lui-même a demandé un joueur pour l’aider et lui éviter de trop jouer et se blesser la saison prochaine.

Florentino Pérez prêt à craquer pour Cristiano Ronaldo ?

Selon Mundo Deportivo et Defensa Central, l’idée de faire revenir Cristiano Ronaldo a du sens aux yeux de Florentino Pérez. Ce dernier sait que le Portugais pourrait faire de gros sacrifices financiers pour une dernière pige dans le club où il a tout gagné, surtout si cela lui permet de compléter son incroyable palmarès. Si jamais le légendaire numéro 7 de la Casa Blanca devait confirmer son envie de changer d’air après quelques mois seulement dans le Golfe, le Real Madrid pourrait bien bouger, même si cette solution avait été écartée poliment au mois de janvier dernier, quand le Portugais se cherchait un nouveau club. Le duo Cristiano Ronaldo - Karim Benzema serait alors reformé, mais avec cette fois-ci un CR7 en lieutenant du Français, véritable patron de l’équipe merengue ces dernières années.

De son côté, le quotidien espagnol El Nacional confirme des contacts entre l'attaquant portugais et le Real Madrid, mais pas pour un poste en tant que joueur. Florentino Pérez voudrait faire de lui l'ambassadeur du club de la capitale espagnole, et lui permettre ainsi de vivre dans une ville qu'il apprécie et qui lui manque. En tout cas, ce serait tout de même une petite claque pour CR7, qui se voit toujours capable de donner quelques coups de main au Real Madrid la saison prochaine.