Cristiano Ronaldo est vieux, le Real tire à balles réelles

L’avenir de Cristiano Ronaldo est toujours aussi incertain, l’international portugais ayant émis le souhait de quitter Manchester United.

Depuis plus d’un mois, Cristiano Ronaldo fait des pieds et des mains pour quitter Manchester United. Chiffonné par la non-qualification des Red Devils en Ligue des Champions, l’international portugais a repris l’entraînement avec près de trois semaines de retard, chose qui ne lui est jamais arrivé depuis le début de sa carrière. CR7 pensait crouler sous les offres, mais ce n’est absolument pas le cas. Le Bayern, le PSG, Chelsea ou encore l’Atlético de Madrid ont pris des renseignements mais n’ont pas approfondi cette piste, craignant que la venue de Cristiano Ronaldo déstabilise leur vestiaire et modifie profondément leur philosophie de jeu. En Espagne, le nom du Portugais a également été soufflé aux dirigeants du Real Madrid, où Cristiano Ronaldo a écrit sa légende. Mais cette piste n’excite absolument pas le président merengue Florentino Pérez.

Cristiano Ronaldo n'intéresse pas le Real Madrid

A la sortie de son hôtel à Helsinki après la victoire du Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Europe contre Francfort, Florentino Pérez a été interpellé par des fans du club espagnol, lui demandant de faire revenir Cristiano Ronaldo. La réponse du patron du Real Madrid, un brin humiliante, est terrible pour l’international portugais, qui n’a définitivement plus la cote sur le marché des transferts. « Qui ça? Cristiano? Encore une fois? A 38 ans? » a répliqué dans un large sourire le président du Real Madrid, qui s’est séparé fâché avec Cristiano Ronaldo et qui n'a visiblement aucunement l’intention de faire revenir l’international portugais dans son club. Il faut dire que le Real Madrid, encore une fois assez sage sur le marché des transferts avec seulement deux recrues (Tchouaméni et Rüdiger) n’a pas l’intention de faire de folies. Florentino Pérez et Carlo Ancelotti ont d’ailleurs confirmé après la victoire du Real contre Francfort que sauf grosse surprise, le mercato du Real était clos.