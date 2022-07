Cristiano Ronaldo de retour en Serie A, une piste volcanique

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Où évoluera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Le quintuple Ballon d'Or portugais compte bien forcer son départ de Manchester United.

Cristiano Ronaldo n'est pas un joueur comme un autre. A 37 ans, le Portugais peut encore apporter à bon nombre d'équipes européennes, qui plus est en année de Coupe du monde. Mais voilà, son âge et son salaire très élevé (plus de 17 millions d'euros par an) posent problème. S'il aime et respecte Manchester United, CR7 veut se donner une autre chance de remporter la Ligue des champions. Il ne pourra le faire avec les Red Devils, raison de son désir de partir. Si Erik Ten Hag compte sur lui, Ronaldo est ferme sur ses positions. Mais où peut-il alors rebondir ?

Ronaldo vers un retour en Serie A ?

Jorge Mendes ha ofrecido a Cristiano Ronaldo al Napoli a préstamo. (I) [@diarioas] pic.twitter.com/Zn0f5I6BFj — Diablos Rojos (@DiablosRojosEs) July 28, 2022

Selon la presse mercato, la piste la plus chaude mène du côté de l'Atlético Madrid. Les Colchoneros, via Diego Simeone, veulent tenter leur chance dans ce dossier. Mais l'ancienne rivalité entre CR7 et les fans de l'Atlético Madrid est encore bien présente dans les mémoires. Tellement que les amoureux du club madrilène font tout pour ne pas voir Ronaldo les rejoindre. Une autre piste avait été activée, mais le Bayern Munich n'est finalement pas chaud pour s'offrir les services de l'ancien de la Juve. Du coup, Jorge Mendes, son fidèle et célèbre agent, prend les choses en main depuis quelques heures pour trouver un point de chute séduisant à son joueur. Selon les informations de AS, l'homme d'affaires portugais a proposé les services de CR7 au Napoli. Une destination qui plait au quintuple Ballon d'Or depuis 2018 et son départ du Real Madrid. Jorge Mendes entretient d'ailleurs d'excellentes relations avec Aurelio De Laurentiis, ce qui pourrait faciliter l'opération. Mais en cas de signature à Naples, Ronaldo devra certainement faire des concessions financières et réduire drastiquement son salaire. Point positif, il retrouverait la Serie A mais surtout la Ligue des champions. Un prêt pourrait arranger toutes les parties.