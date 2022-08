Cristiano Ronaldo à vendre, personne ne veut de lui !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United au mercato mais pour l’instant, les clubs ne se bousculent pas pour accueillir le Portugais.

Déterminé à quitter Manchester United afin de rejoindre un club qualifié en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo fait des pieds et des mains pour s’en aller. L’international portugais a clairement fait savoir aux dirigeants des Red Devils qu’il souhaitait changer d’air mais pour l’instant, aucun départ n’est à l’horizon pour CR7. Ce n’est pas que Manchester United retient son international portugais de force, mais c’est surtout que les offres ne pleuvent pas sur le bureau des dirigeants mancuniens pour Cristiano Ronaldo. Malgré des rumeurs l’envoyant à Chelsea, au Bayern Munich ou plus récemment à l’Atlético de Madrid, aucun de ces clubs prestigieux n’a dégainé la moindre proposition officielle pour s’attacher les services de Cristiano Ronaldo selon Diario GOL. Le média espagnol croit savoir que seuls deux clubs sont réellement intéressés par l’ex-buteur du Real Madrid.

Cristiano Ronaldo veut partir avant dimanche

Cristiano Ronaldo et Harry Maguire ont été les joueurs de Premier League ayant reçu le plus d'insultes sur Twitter lors de la première partie de saison 2021-2022. https://t.co/64tb6BEPfi pic.twitter.com/H999kB61P8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 2, 2022

Il s’agit de Naples et du Sporting Portugal, deux clubs aux ambitions sans doute trop peu élevées pour combler les exigences de Cristiano Ronaldo, bien que Naples et le club de Lisbonne soient qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, au contraire de Manchester United. La situation devient de plus en plus inconfortable pour CR7, d’autant plus que le Portugais aurait fait savoir dans le vestiaire de Manchester United qu’il souhaitait partir avant la première journée de Premier League, qui opposera dimanche les Red Devils à Brighton à Old Trafford. A l’occasion de ce match, Erik Ten Hag a d’ores et déjà décidé qu’il ne titulariserait pas Cristiano Ronaldo selon The Sun puisque le coach néerlandais va aligner Rashford, Sancho et Martial en attaque. Cristiano Ronaldo veut éviter l’humiliation de démarrer sur le banc et possiblement d’essuyer les sifflets de son public, raison pour laquelle il espère que son départ se concrétisera avant dimanche. Chose totalement improbable à ce stade…