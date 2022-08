Cristiano Ronaldo et Manchester United, l'ultimatum est tombé

Dans : Foot Europeen.

Par Marc Verti

Désireux de quitter Manchester United le plus tôt possible, CR7 tente le tout pour le tout et pose ses conditions pour partir du club avant la reprise de la Premier League.

Il est difficile de dire quel sera le prochain club de Cristiano Ronaldo. Mais ce qui est sûr, c’est que le Portugais anime ce mercato estival et fait tout pour que ce ne soit pas Manchester United. Pas qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions après une saison 2021/2022 très mauvaise, les joueurs de United vont devoir faire sans le quintuple ballon d’or. Si pour le moment, Ronaldo n’arrive pas à trouver un club pour le rapatrier, selon les informations du journal espagnol AS, il a fait savoir à ses dirigeants anglais qu’il souhaitait quitter Old Trafford avant la reprise du championnat anglais.

Bye bye CR7 et la Premier League ?

Malgré le fait que Manchester United affronte Brighton le dimanche 7 août pour le retour de la Premier League, Cristiano Ronaldo met de côté ses obligations professionnelles et fait tout pour ne pas participer à la reprise de son club dans le championnat anglais. Un comportement qui agace fortement son ancien coéquipier Louis Saha. Reste désormais à savoir où CR7 pourrait rebondir. Le Bayern Munich et le FC Barcelone lui ont déjà fermé la porte, Chelsea aussi. L’Atletico Madrid était intéressé mais son président Enrique Cerezo a refroidi la piste. Le Sporting Club du Portugal, le premier club de Ronaldo est également une idée mais l'immense salaire de Cristiano Ronaldo posera sûrement problème aux finances de l'équipe. S’il veut réellement partir de Manchester, le meilleur buteur de l'histoire du Portugal va soit devoir faire un effort financier pour retrouver un nouveau club ou alors s'envoler vers une destination insolite. Le cas échéant, il devra empiler pour une deuxième saison avec les Red Devils, mais sans Ligue des Champions.